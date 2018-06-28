Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulak tıkanıklığı yüzünden doktora başvuran hastaların, muayeneye gelmeden önce kiri yumuşatmak ve kolay çıkmasını sağlamak amacıyla çeşitli kulak damlaları kullandığını hatırlatan Dr. Uçak, “Kulak muayenesi yapılmadan önce kesinlikle kulak damlası kullanılmamalıdır. Çünkü dış kulak yolu iltihabı nedeniyle kullanılan damlalar, mantar enfeksiyonu olan hastalarda enfeksiyon şiddetini arttırabilirken, kulak kiri için kullanılan yumuşatıcı damlalar ise kulak zarında delik olan hastalarda orta kulağa geçerek enfeksiyona sebep olabilir” dedi.