Kulak tıkanıklığı yüzünden doktora başvuran hastaların, muayeneye gelmeden önce kiri yumuşatmak ve kolay çıkmasını sağlamak amacıyla çeşitli kulak damlaları kullandığını hatırlatan Dr. Uçak, “Kulak muayenesi yapılmadan önce kesinlikle kulak damlası kullanılmamalıdır. Çünkü dış kulak yolu iltihabı nedeniyle kullanılan damlalar, mantar enfeksiyonu olan hastalarda enfeksiyon şiddetini arttırabilirken, kulak kiri için kullanılan yumuşatıcı damlalar ise kulak zarında delik olan hastalarda orta kulağa geçerek enfeksiyona sebep olabilir” dedi.
Tıkandıysa kulağınızı kendiniz temizlemeyin
28.06.2018 - 08:39 | Son Güncelleme: 28.06.2018 - 08:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özellikle deniz ya da havuzdan çıktıktan sonra kulak kanalının ıslak kalmasının iltihaba zemin hazırladığını söyleyen Central Hospital’dan Kulak Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Irmak Uçak, “Ayrıca gerekli hijyen şartları sağlanmamış havuz ve denizlerin kullanımı da mantar ve dış kulak enfeksiyonları gibi sağlık problemlerine yol açabilir” dedi.
Etiketler : kulak,temizlik,sağlık,
569172 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/569172.aspx
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