Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kronik yaraların genellikle ileri yaş grubundaki, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, damar yetmezliği, kan beslenmesi problemi olan hasta gruplarında görüldüğünü söyleyen Türk Cerrahi Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin “Bu hasta grubunda yaralar, genellikle eşlik eden hastalıklarla birlikte bağışıklık sisteminin işleyişinde bozukluklara yol açarak, enfeksiyonlara ve ölümcül olabilecek tablolara zemin hazırlar” dedi. Kronik yarası olan hastaların büyük çoğunluğunu şeker hastalığına bağlı ayak yaraları oluşturduğuna işaret eden Prof. Dr. Şahin “Özellikle açlık kan şekeri düzensizliği olan, ayak bakımını yapmayan, şeker hastalığına bağlı his kaybı oluşmuş ya da şeker hastalığına bağlı damar tıkanıklığı gelişmiş kişilerde meydana gelir” diye konuştu.