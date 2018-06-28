Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanserojen etkisi yapan maddeler Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandı. Kanser riskini yüzde 20 oranında arttırdığı bilinen bu maddeler neler, gelin birlikte göz atalım.

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamalara göre işlenmiş et ürünleri kanserojen etkisi yapan 4 önemli madde arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her gün tüketildiğinde bağışıklık sisteminin temizleyememesi nedeniyle kanser riskini yüzde 17 oranında arttıran salam, sucuk gibi maddelerden bu nedenle uzak durulması gerekiyor.

PALM YAĞI

Uzak durulması gereken besinlerden bir diğeri ise palm yağı. Fareler üzerinde yapılan deneylere göre palm yağı kanserli hücrelerin yayılımını 8-10 kat arttırıyor.

FRUKTOZ BAZLI ŞEKERLER

Hücrelerde kanser yayılımını arttıran maddeler arasında fruktoz bazlı şekerler de yer alıyor. Bu ürünleri hayatınızdan çıkararak çok daha sağlıklı bir vücudun sahibi olabilirsiniz.