Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stres,hava kirliliği, kullanılan ürünler, beslenme tarzı gibi etkenler yaşlanma üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Yaşlanma üzerinde önleyici bir etki oluşturmak istiyorsanız yapabileceğiniz en etkili şey beslenme düzeninizde yapacağınız değişiklikler olacaktır. Yaşlanma geciktirici besinler ile bunu sağlamak ise mümkün. Yaşlanmayı geciktiren besinleri sizler için derledik, işte o besinler…

SU

Cildin nem dengesinin sağlanmasında oldukça önemli bir kaynak olan su ile kırışıkları önlemeniz mümkün. Bunun için günlük olarak kilo başına 30 ml su içmeniz gerekiyor. Bu ise yaklaşık olarak 50 kiloluk birisinin günlük en az 1500 ml su içmesi anlamına geliyor.

AY ÇEKİRDEĞİ

E vitamini ve C vitamini yönünden zengin olan ay çekirdeği, hücrelerdeki hasarı azaltmasının yanı sıra kas ve sinir dokularının sağlıklı kalmasına da yardımcı oluyor. Ay çekirdeğinin yanı sıra badem ve ıspanak gibi yiyecekleri de tüketebilirsiniz.

KAKAO

İçerdiği flavoneller sayesinde hücreleri yenileme,kan dolaşımını arttırma gibi etkileri bulunan kakao unutkanlığı da önleyen yapısı ile dikkat çekiyor.

CİĞER, YUMURTA VE HAVUÇ

Yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi olan A vitamini ve beta karoten içeren besinler ile cildinizi koruyabilirsiniz. A vitamini takviyesi için karaciğer,yumurta gibi besinleri, beta karoten takviyesi için ise havuç,kabak gibi besinleri tüketmeyi tercih edebilirsiniz.

KIRMIZI BİBER VE MAYDANOZ

Cildin esnekliğini arttıran ve temizlenmesine yardımcı olan C vitamini kolajen yapımında görev alan vitaminlerden birisi. En yüksek C vitamini içeren besinler arasında ise kırmızı biber ve maydanoz yer alıyor.