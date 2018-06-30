Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğanın binlerce yıllık şifa kaynağı tıbbi çamur peloid, kadınların yeni gözdesi oldu. Pek çok cilt hastalığı, romatizma, eklem ağrıları tedavisini desteklemek için binlerce yıldır kullanılan peloidin özellikle yüzdeki sivilce, leke, iz, kuruluk ve hassasiyet problemlerine iyi geldiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Şirin Çelik, “Son yıllarda makyaj malzemelerinde de organik ve katkısız ürünleri tercih eden hanımlar, daha iyi görünmek için cilt temizliğinde maskelerden faydalanıyorlar. İçinde hiçbir kimyasal katkı olmayan peloidler, ülkemizin doğal zenginliklerinden. İlk kullanımdan itibaren cildin nefes alması ve nemlenmesine yardımcı oluyor ” diyor. Cilt sağlığı için pek çok faydası olan peloidlerin içeriğinde organik ve inorganik yapıların bulunduğunu anlatan Yard. Doç. Dr. Çelik, “Organik olan kısım humik asit, fulvik asit ve humin. Bunlar cildin iyileşmesini destekliyor. İnogranik kısmı oluşturan kalsiyum, magnezyum, çinko gibi minaraller ise cildi besliyor. Bu içeriklerden özellikle humik asit, Avrupa Birliği Kozmetik İçerikler Listesi’nde cilt onarıcı olarak sınıflandırılmış. Bünyesinde 60’tan fazla mineral var. Yüksek oranda nem tutuyor. Kaynaklarda doğanın sütü olarak tanımlanmış. Peloid çamur ve kille karıştırılıyor. Dünyada özel bölgelerde ve belirli koşullar altında nadiren oluşuyor. Bunlardan biri de Afyon” diye açıklıyor.