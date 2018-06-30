Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanya ile her insanın günlük 28 gram kuru ve kabuklu meyve tüketmesi hedefleniyor. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyinde Türkiye’yi temsil eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kampanyaya destek veriyor. Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan, “Daha sağlıklı bir hayat için kuru ve kabuklu meyve” sloganı ile başlatılan kampanyanın aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi kimliğine bürüneceğini söyled. İZMİR İHA