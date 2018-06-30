Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projeyi değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizde faaliyete geçen ve havadaki polen miktarını ölçen bir cihazla günlük, haftalık ve aylık ölçümler yapacağız ve medya kanalıyla duyuracağız. Bu ülkemizde ilk defa hayata geçirilen proje” dedi. Türkiye nüfusunun yüzde 15-20’sinin alerjik hastalığı olduğunu ifade eden EÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Astım ve Alerji Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Göksel, “Alerjik hastalıkların oluşumunda hava kirliliği ve polenlerin büyük etkisi var. Bu yüzden hastaların polen durumunu erken öğrenip tedbir almaları önemli” dedi.