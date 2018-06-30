Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bebekler yeni doğduklarına ebeveynler onları kucaklarından indirmek istemez. Fakat bu bir süre sonra bebekte alışkanlığa dönüşür ve ebeveynler olumsuz etkilenmeye başlar.Altıncı aydan sonra üç yaşına kadar bebeklerde bireyselleşme süreci tamamlanır.

Bu dönemden sonra bebeğinizi sürekli kucağa alıp tek başına hareket etmesine müsaade etmezseniz bu kas gelişimini olumsuz etkileyecektir.

Bu alışkanlıktan vazgeçmesi için kucağa almayı yavaş yavaş bırakmalısınız ve onu zorlamaktan kaçınmalısınız. Çünkü zorlamak travmalara neden olabilir.

Bebeklerin yürüteç kullanması zararlı mı?

Yürüteçler sandığımız kadar masum değil. Bilhassa 4-7 aylık olan bebekler yürüteç kullandıklarında omurga eğriliği ve sırt kaslarında sıkışma yaşayabiliyor.

Omurga sorunuyla karşılaşılan bebeklerin neredeyse tamamı yürüteç kullanan bebeklerdir.

Yürüteç kullanmamalı bebeğinizin emeklemesinin, oturmasının ve yürümesinin kendiliğinden doğal bir süreçte ilerlemesine dikkat etmelisiniz.