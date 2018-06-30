Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her saç daha sağlıklı ve daha güçlü olabilir

Vücudumuzun çevresel faktörlerden en fazla etkilenen organı cildimiz ve onun bir uzantısı olan saçlarımız. Hava şartları, yediklerimiz, içtiklerimiz, kullandığımız bakım ürünleri, ilaçlar, ruhsal durumumuz ve daha pek çok etken saçlarımızın sağlıkla uzaması ve uzun seneler bizimle kalması üzerinde etkilidir.

Genel vücut sağlığımızı etkileyen her şey, saçlarımızı da etkiler. Çünkü saç, köklerinden beslenir. Vücut sağlığımız için gerekli olan denge mekanizması, saç köklerimiz için de hayati öneme sahiptir. Saçı meydana getiren keratin (protein), sebum (yağ), su, mineraller ve saç yapımını teşvik eden hormonların dengesi bozulursa, saç tellerimiz sağlıklı beslenemez, parlaklığını kaybeder, zayıf düşer, kırılır.

Saç sorunlarının tümüne genel bir yaklaşım doğru olmaz, kadın ve erkek açısından farklı ele alınmalıdır. Şikayetler dönemsel olarak ortaya çıkmış olabilir ve bu dönemler geçtiğinde hızla ortadan kalkabilir. Fakat daha ciddi saç sorunları için profesyonel destek almak gerekir. Özellikle metabolizmayı ilgilendiren sağlık sorunları olup olmadığının değerlendirilmesi için mutlaka kapsamlı bir analiz yapılmalı, doktor tavsiyesi alınmalı, tedavi uzmanlar eşliğinde yapılmalıdır.

Saçımız daha hızlı uzayabilir mi?

Saç; saç kökü (folikül) ve saç teli olarak 2 kısımdan oluşur. Saçın yapımı, uzaması, dökülmesi ve yeni saçların yapılmaya başlaması şeklinde devam eden döngü, saç kökü tarafından gerçekleştirilir. Saç kökü kandan beslenir. Saça dışarıdan uygulanan ürünler, saç tellerinin üzerinde kalır ama saç köklerine ulaşamazlar.

Bu ürünler, saçların daha hacimli, daha parlak, daha sağlıklı görünmesini sağlayabilirler ama daha hızlı uzamasını ve gerçekte daha sağlıklı olmasını sağlayamaz. Saçların daha hızlı uzamasını sağlayan bir ürün ya da formül yoktur aslında. Bu tamamen folikülün sağlıklı çalışmasına, sağlıklı hücre bölünmesi yapmasına bağlıdır. Metabolizmanın bozulması, yavaşlaması, saç uzama hızını yavaşlatır.

Saçlarınızın uzamasını engelleyen bir sağlık sorununuz olmadığından emin olun. Düzenli ve dengeli bir beslenme planı içinde demir, çinko ve protein yönünden zengin gıdalara yer vermelisiniz. Aşırı yağlanma ya da kepek gibi saç derisini ilgilendiren sorunlar da saçın uzama hızını etkiler. Bu yüzden saç derisinin temizliğine özen göstermelisiniz.