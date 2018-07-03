Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Baş ağrısı ve Migren Epidemiyolojisi Çalışması verilerine göre; Türkiye’de 18-65 yaş arasındaki kişilerde migren ağrısı görülme sıklığı yüzde 16,4. Bu da ortalama her 7 kişiden 1’inde migren olduğu ve yaklaşık 12 milyon migren hastasının bulunduğu anlamına geliyor. Stres, hatalı beslenme, uykusuzluk ve yoğun bir tempoda çalışmak gibi sebeplerle ortaya çıkan migren ağrısını tetikleyen durumlardan biri de aşırı sıcak hava. Araştırma yaz aylarında migren şikâyetinin arttığını gösteriyor. Sıcaklıktaki her 5 derecelik yükseliş migren atağının gelişme riskini yüzde 7,5 oranında artırıyor. Sıcak havalarda yetersiz sıvı alımı ve terleme sonucunda oluşan aşırı sodyum kaybı, sıvı kaybına da yol açarak dolaşımı bozuyor ve migren atağının tetiklenmesine sebep olabiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici, yaz aylarında migrene karşı alınabilecek tedbirleri sıraladı…



ANİ ISI DEĞİŞİMLERİNDEN KAÇININ

Sıcak bir ortamdan aniden soğuk bir yere geçmeyin veya bunun tam tersini yapmayın. AVM, cafe restaurant gibi klima derecesini kontrol edemediğiniz ortamlarda bulunmamaya çalışın.



YAZ EĞLENCENİZ BAŞ AĞRITMASIN

Bir 3D film, açık havada tenis maçı veya bir lunaparkta hız treni yolculuğu gibi yaz eğlenceleri için arkadaşlarınıza katılmaya hevesli olabilirsiniz. Ancak bunlar migren hastaları için probleme yol açabiliyor. Dolayısıyla ışık, ısı ve fiziksel stres tetikleyicilerine duyarlıysanız bu tür etkinliklerden uzak durmanız çok önemli.

GÜNEŞ GÖZLÜKSÜZ ASLA

Güneş ışınlarının yanı sıra deniz, havuz ve göl suyunun parlaması da birçok migren hastası için tetikleyici faktör olabiliyor. Özellikle araç sürerken ağaçların veya binaların arasından süzülen güneş ışınları migrenin tetiklenmesinde çok etkili. Bu yüzden güneş gözlüğü olmadan dışarıda dolaşmayın. Kaliteli güneş gözlükleri fayda sağlasalar da, konturlu FL-41 renkli migren gözlükleri ışık hassasiyetini önlemede çok daha etkili oluyor.

Kahveden uzak durun

Yaz mevsiminde aşırı nem vücudumuzdaki sıvı seviyesini çok düşürüyor. Sıvı kaybımızın sadece yarısını suyla giderebiliyoruz, kalan yarısı için su yeterli gelmiyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici bu yüzden sıvı açığını kapatmak için en az su kadar meyve ve sebze tüketmenin de çok önemli olduğunu hatırlatarak “Ayrıca aşırı sıcaklarda kafein tüketiminin kısıtlanması da sıvı kaybının önlenmesinde fayda sağlıyor” diyor.

Piknik menüsü

Piknik sofrası denildiğinde ilk akla gelen besinler sucuk, sosis, peynir ve lahana turşusudur. Ancak bu yiyecekler sizin için iyi bir tercih olamayabilir. Zencefil, Omega-3'ler, magnezyum ve Vitamin B2 takviyesi migrene karşı savunmanızı oluşturuyor. Dolayısıyla ızgara somon, salata ve zencefilli gazoz piknikte tercih edebileceğiniz doğru besinler arasında yer alıyor.

AÇIK HAVA SPORUNU AZALTIN

Susuzluğa ve fiziksel strese neden olabileceği için açık hava sporlarını güneş ışınlarının yeryüzüne dik geldiği 11.00 - 17.00 saatlerinde yapmaktan kaçının. Bu etkinlikleri sabahın erken saatlerine veya gün batımına doğru kaydırın ya da içeri taşıyın. Yürüyüşünüzü sabahın erken saatlerinde veya akşam açık havada yapmaya da özen gösterin.