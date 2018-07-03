Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ameliyatı riskli bulunan Yakşi'nin kasık bölgesinden kateterle girilerek, var olan kalp kapakçığının içine yeni kapak yerleştirildi ve açık ameliyatın riskleri ortadan kaldırıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın Yıldırım, Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır uygulanan operasyonun yaklaşık 30 hastaya yapıldığını söyledi. Oyuncu Gülen Karaman'ın annesi, Meral Yakşi, 2 gün sonra taburcu oldu.



CERRAHİ GİRİŞİM DEĞİL

Operasyonun cerrahi bir girişim olmadığını belirten Prof. Dr. Yıldırım, kateter aracılığıyla yapılan işlemlerin risklerinin cerrahiye göre oldukça düşük olduğunu belirterek "Bunun sebebi hastanın göğsünün açılmaması, akciğerlerinin etkilenmemesi ve ağır anestezi verilmemesidir. Birkaç kez cerrahiye giden hastalarda ölüm oranları yüzde 20 olmasına rağmen kateterle yapılan işlemlerde bu ölüm oranları ve ameliyat sonrası gelişen hastalıklar da hayli düşük orandadır" dedi. DHA