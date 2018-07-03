Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllar boyunca hiçbir belirti vermeden devam eden yüksek tansiyonun kalp, böbrek, beyin gibi organlarda hasara da yol açabileceğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Sirkeci “Herhangi bir şikâyetiniz olmasa da ayda bir tansiyonunuzu ölçün” dedi.

Hipertansiyon tedavisinde en önemli noktanın yüksek tansiyonun organlar üzerinde oluşturacağı hasarı önlemek olduğunu söyleyen Sirkeci, en önemli hasarın kalp damar sisteminde görüldüğünü ve bunu böbrekler ve sinir sisteminin izlediğini belirtti. Sirkeci şunları söyledi: Tedavinin ilk basamağında tuz tüketimi azaltılmalı. Kilo verme, düzenli beslenme ve uygun egzersizler de bunları takip etmeli. Bu önlemlerin istenilen seviyede yapılması durumunda, kan basıncı yüksekliği ilaçsız kontrol edilebilir ve gerekli görülürse ilaç tedavisi eklenmesi gereken hastalarda ilaçlar daha etkili olabilir. İHA