Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DÜZ TABANLIK GEÇİCİDİR

Çocuklarda en sık rastlanan ayak probleminin düztabanlık olduğunu belirten Dr. Şarlak, bu durumun ayak taban kavisini yapan kasların güçsüzlüğü ve ayak tabanının yağ dokusu fazlalığı sebebiyle oluştuğunu ifade ederek “Doğal olarak değerlendirilen bu durum bir hastalık değildir ve tedaviye gerek yoktur. Artık bu çocuklara tabanlık vermiyoruz ve genelde çocuk 2-3 yaşına geldiğinde yağ yastığının azalması soncunda tabanları normal görüntüye kavuşuyor” dedi.



İÇE BASMA DÜZELEBİLİR

Bazı bebeklerde içe basmanın görüldüğünü ifade eden Dr. Abdullah Şarlak “Ayakların düz karşıya bakması gerekirken, içeri bakmasıdır. Yürürken ve basarken belirginleşir. 2 yaşa gelince kendiliğinden düzelir. Ayakkabı ve alçı tedavisi gerektirmez. Eğer 7-8 yaşa doğru düzelmez ise tabanlık düşünülebilir” dedi.