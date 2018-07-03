Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şeker hayatımızın en önemli besinlerinden birisi ama sanıldığının aksine vücut için bir faydası yok. Bir bağımlılık olarak görülen şekerin zararları vücudun birçok noktasına etki ediyor. Yapılan araştırmalara göre günümüzde kişi başı ortalama 10 ile 30 çay kaşığı arası şeker tüketimi yapılıyor. Günlük kalori ihtiyacının büyük bir miktarını karşılayan bu oranlar Dünya Sağlık Örgütü’ne göre oldukça tehlikeli. Belirli bir miktar üzerinde alınan şekeri tolere edemeyen vücut şekerin birikerek vücut için zararlı bir hale gelmesine neden oluyor.

Sizin de şeker bağımlılığınız varsa şekerin zararlarını derlediğimiz yazı fikrinizin değişmesine neden olabilir. Şekerin zararları neler, işte cevabı…

Şekerin zararları

Vazgeçilmez bir besin olarak hayatımızda önemli bir yeri olan şeker zararlı yiyeceklerin başında geliyor. Birçok kişinin bağımlılık olarak gördüğü şekerin özellikle kimyasal işlemlerle beyazlatılmış türleri tehlike saçıyor. Peki, şekerin zararları neler? Sizler için derledik, işte cevabı…

Kan şekerinin düşmesine neden oluyor

Yapılan araştırmalara göre şeker tüketimi anlık ihtiyaçları giderse bile birkaç saat sonra açlık ve açlığın ortaya çıkardığı sorunlar olarak geri dönüyor. Bağımlılık haline gelmiş şeker tüketimi ise şeker ihtiyacının giderilmemesi halinde kan şekerinde ani değişimlere ve buna bağlı olarak baş ağrısı, yorgunluk gibi sorunlara yol açabiliyor.

Diyabet, obezite ve kalp hastalıkları riskini arttırıyor

Şeker tüketiminin neden olduğu sağlık sorunları arasında diyabet, obezite ve kalp hastalıkları yer alıyor. Şeker tüketimini sınırlandırmamanız halinde ilerleyen yaşlarda bu tarz ciddi sağlık sorunları ile karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek.

Cilt sorunlarına neden oluyor

Şekerin zararları arasında cilt sorunlarına neden olması da yer alıyor. Şekerli yiyecekler kan şekerini ve insülin seviyesini aniden yükselttiği için akne gelişimine neden olabiliyor.

Kansere neden olabiliyor

Obeziteye yol açan şekerli yiyecekler kanser riski üzerinde de önemli bir role sahip.430.000 insan üzerinde yapılan bir çalışmaya göre normalin üstünde yapılan şeker tüketimi yemek borusu, ince bağırsak ve plevral kanseri üzerinde risk arttırıcı bir etkiye sahip. Yine yapılan başka bir araştırmaya göre ise haftada 3 kez çörek ve tatlı kurabiye tüketen kadınların diğer kadınlara göre rahim içi kanserine yakalanma riski daha yüksek.

Depresyon riskini arttırıyor

Beslenme düzeni ruh hali üzerinde oldukça büyük bir öneme sahip. Kek, çikolata gibi işlenmiş şeker oranı yüksek olan gıdalar depresyona girme riskini arttırıyor.

Cildin yaşlanma hızını arttırıyor

Bilindiği üzere ciltteki kırışıklıkların tek sebebi yaşlanma değil. Birçok farklı etkene bağlı bir biçimde ortaya çıkan kırışıklıklar beslenme düzeni ile yakından ilişkili. Şeker tüketiminin vücutta neden olduğu gelişmiş glikasyon son ürünleri(AGE) cildin erken yaşlanmasına neden oluyor.

Enerji üzerinde etkili

Şeker tüketiminin enerji yükselttiği bilinse de bu durum yalnızca geçici bir durum. Şeker tüketimi ile birlikte yükselen enerji birkaç saatlik bir süreç sonunda kayboluyor. Geçici enerji dalgalanmalarından uzaklaşabilmek için şeker seviyesi düşük, lif bakımından ise zengin karbonhidratlı besinleri tercih etmeniz gerekiyor.

Şekerin diğer zararları

-Hücresel yaşlanmaya neden oluyor.

-Karaciğer yağlanmasına neden olabiliyor.

-Böbrek hastalığı riskini arttırıyor.

-Diş sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

-Gut gelişim riskini arttırıyor.

-Bilişsel fonksiyonlarda bozulmalara neden oluyor.