Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabahları kahvaltı yerine mısır gevreği tercih edenlerdenseniz sizler için kötü bir haberimiz var. Yapılan araştırmalar mısır gevreği içinde yer alan maddenin kanser riski taşıdığını ortaya koyuyor. Uzak durulması gereken besin türleri neler, göz atmadan geçmeyin.

Kanser tehlikesi saçıyor!

İngiltere’de Gıda Denetim Kurulu tarafından yapılan araştırmalara göre mısır gevreği içinde yer alan ‘akrilamid’ isimli madde kanser tehlikesi saçıyor.

Sadece mısır gevreğinde bulunmuyor

Tümör riski taşıyan ‘akrilamid’ isimli madde mısır gevreğinin yanı sıra patates cipsleri ve bebek mamalarının da içinde fazlaca bulunuyor. Kurul tarafından uyarıla göre ailelerin çocuklarına altın renginde daha koyu renkte bir besin vermemesi öneriliyor.