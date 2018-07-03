Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vücudun hayati fonksiyonları üzerinde büyük bir etkiye sahip salgılara hormon denir. Hareketsiz yaşam tarzı ve stres gibi faktörlerin neden olduğu hormon bozukluğu belirtileri ise hayatın çeşitli zaman dilimlerinde karşınıza çıkabilecek belirtiler arasında yer almaktadır. Vücudun yeme-içme, büyüme, gelişme gibi önemli fonksiyonları üzerinde büyük bir öneme sahip olan hormonlarda meydana gelebilecek bozukluklara karşı belirtileri bir işaret olarak ele alabilir ve önlem alma şansı elde edebilirsiniz. Hormon bozukluğu belirtilerine göz atmanız sağlığınızı korumak açısından faydalı birer etkiye dönüşebilir. Peki, bu belirtiler nelerdir? Hormon bozukluğu belirtilerini sizler için derledik, yazımıza göz atarak bilgi edinebilirsiniz.

Hormon bozukluğu belirtileri

Hormonlarda çeşitli faktörlere bağlı bir biçimde meydana gelen bozukluklar hayatınızda çeşitli sorunlara neden olabilir. Bilinmesi gereken hormon bozukluğu belirtilerine göz atarak bu sağlık sorununun ortaya çıkarabileceği yan etkilere karşı kendinizi koruyabilir, önlem alabilirsiniz.

Hormon bozukluğu belirtileri neler, gelin birlikte göz atalım.

Nedensiz kilo değişimleri

Vücut metabolizmasında büyük bir rol oynayan hormonlarda herhangi bir sorun meydana geldiğinde görülebilir belirtiler arasında nedensiz kilo değişimleri ilk sırada yer almaktadır. Özellikle tiroid ve böbrek üstü bezlerindeki değişimlere bağlı ortaya çıkan hormon bozukluklarında ani kilo artış ve kayıpları, erimeyen göbek yağlanması gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu dönemde hazımsızlık, şişkinlik gibi belirtiler de hayatınızı zorlayabilir.

Huzursuz ruh hali ve ani değişimler

Hormon bozukluğu belirtileri arasında yer alan semptomlardan bir diğeri ise huzursuz ruh hali ve ruh halinde ani değişimler olarak kendini göstermektedir. Ani neşe atakları, depresyon gibi psikolojik süreçler hormon bozukluğuna bağlı bir biçimde ortaya çıkabilmektedir.

Uyku sorunları

Kişinin ne zaman yatması gerektiğini belirleyen sirkadiyen ritim,hormonlar ile doğrudan ilişkide olan hormonlardır. Bu nedenle hormon bozukluğu sorunu insomnia, aşırı uyuma,uyku apnesi gibi sorunlara neden olabilmektedir.

Hormon bozukluğunun diğer belirtileri

-Aşırı terleme ve sıcak basması

-Yağlı cilt ve akne gibi cilt sorunları

-Unutkanlık

-Baş ağrısı ve migren

-Kas kütlesinde kayıp

-Vajinada kuruluk

-Yorgunluk

-Vücut kıllarında meydana gelen artış

Hormon bozukluğu kilo aldırır mı?

Hormon bozukluğu ile ilgili en çok merak edilen sorulardan birisi hormon bozukluğu kilo aldırır mı sorusudur. Tiroid bezi yetmezliği ve böbrek üstü bezlerinin aşırı çalışması gibi nedenlere bağlı bir biçimde ortaya çıkan hormon bozukluklarında kişi istemsizce kilo alabilir. Böyle bir durumda kişinin uzman ile görüşerek gerekli testleri yaptırması ve herhangi bir hormon hastalığının olup olmadığı araştırılmalıdır.

Kişide kiloya neden olan 3 belli hormon vardır. Bu hormonlar şunlardır:

-Leptin hormonu: Az yemek yemeye bağlı bir biçimde kanda azalan leptin hormonu beyini uyararak iştah arttırıcı etki yapar.

-Birisighrelin hormonu: Mideden salgılanan birisighrelin hormonu kana karışarak beyne sinyal göndermekte ve yemek yeme isteği uyandırmaktadır.

-Ensülin hormonu: Şekerli karbonhidratlı gıdaların artmasına neden olduğu ensülin hormonu yüksek olduğu takdirde kilo vermek zordur. Ensülin hormonunu azaltmak için bu gıdalardan uzak durulmalıdır.