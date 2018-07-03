Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Alzheimer’in kişilik üzerindeki etkilerini anlattı.

Alzheimer’ın bireylerin davranışlarında değişikliklere neden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, hastanın kişilik yapısı ve geçmişte yaşadığı olayların kişilik değişiminde etkisi olduğunu ifade etti.

Baskılanan kişilik özellikleri ortaya çıkıyor

Her hastada kişilik değişimi olmadığını ifade eden Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Bazı insanlarda kişilik değişimi görülmezken bazı kişilerde depresyon, şüphecilik ve agresif davranışlar eşliğinde kişilik değişimine rastlanıyor. Sosyal ve kültürel baskılar nedeniyle kişilik özellikleri ortaya çıkmadan yaşayanlarda ki bunların çoğu kadın hastalar, hastalıkla beraber zamanında ortaya koyamadıkları kişilik özellikleri kişilik değişimiymiş gibi ortaya çıkıyor” dedi.

Kişilik değişimlerinin sebebi: Beyin

“Bu değişikliklerin sebebi, beynin davranış organı olmasıdır” diyen Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Alzheimer’in sadece unutkanlıktan ibaret olmadığını vurgulayarak “Hastalık ilerledikçe beynin davranış kontrolüyle ilgili bölgeleri de etkileniyor” şeklinde konuştu.

Alzheimer hastalarıyla anlayışlı bir ilişki yürütülmeli

Hastanın, davranışlarının kontrolünde sorun yaşadığı için belirli davranışları kendi isteğiyle yapmadığını hatta hatalı davrandığının farkına bile varmadığını kaydeden Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ,bu durumda hastaya yanlışının hatırlatılmasının bir faydası olmadığını belirterek,anlayışlı bir ilişki yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakımda görev alan kişiler tecrübeli olmalı

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Alzheimer hastalığının bakımının profesyonel bir iş olduğunu vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti: “Bakımda görev alan kişilerin bazı sağlık bilgisine ve hasta bakım tecrübesine sahip olması gerekli. Bu şart yerine getirilemiyorsa, bakımı üstlenen hasta yakını mümkün olduğu kadar bilgisini artırmalı. Ülkemizde bakımevi seçeneği yaygın değil. Bu seçenek bazı hastalarda olumsuz etki yapıyor.”