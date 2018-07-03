Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahve içmek hayatınızın vazgeçilmez alışkanlıklarından biriyse bu haberimiz tam size göre. Kahve tüketicilerinin bilmesi gereken 10 maddeyi sizler için derledik, göz atmadan geçmeyin.

Çok kahve içmek kilo almanıza neden oluyor

Kahve ile ilgili bilinmesi gerekenlerden en önemlisi çok kahve içmenin kilo almanıza neden olması. Kahve aynı zamanda uyku düzenin bozduğu için ertesi gün daha az enerjik hissetmenize neden oluyor.

Kahve için doğru zaman

Kahvenin etkisinden en üst düzeyde faydalanmak istiyorsanız kahve içmek için doğru zamanı beklemelisiniz. Vücudun kortizol seviyesine göre belirlemeniz gereken kahve içme zamanı sabah 08:00 ile 09:00, öğlen 12:00 ile 13:00 ve son olarak akşamüstü 17:30 ile 18:30 saatlerinde uygun.

İlaçlar üzerindeki etkisi

Alman bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre kafein ile analjezik maddeler etkileşimli bir güce sahip.

Etkisi ne kadar?

Kahvenin etkisi ne kadar sürüyor merak ediyorsanız kahve içtiğiniz zaman dilimine dikkat etmeniz gerekiyor. Sabah 09:00’da içtiğiniz bir kahvenin etkisi sınırlı iken öğlen 15:00’den sonra içeceğiniz bir kahvenin etkisi geç saatlere kadar sürebilir.

Taze kahveyi 15 dakika içinde tüketin

Taze çekilmiş bir kahvenin etkisini kaybetmesini istemiyorsanız çekildikten sonra 15 dakika içinde kahveyi tüketmelisiniz.

Kahve nasıl üretilir?

1 kahve ağacı hasat edebilmek için yaklaşık olarak 3 yıl beklemeniz gerekiyor. Hasat edilmiş 2 kahve ağacı ise 2 kilo kahve ile eşdeğer.

Ömrünü arttırın

Kahve paketleri içinde valf kullanarak kahvenin karbondioksit açığı vermesini önleyebilirsiniz.

Spordan önce kahve için

Yapılan araştırmalara göre kafein vücuttaki adrenalin seviyesini yükseltiyor. Yağ asidini adipoz dokudan ayıran bir etkiye sahip olan kahveyi özellikle spor ve egzersizden önce tüketerek en iyi sonuçları alabilirsiniz.

Kahve yenir mi?

Kahve meyveden üretilen bir madde olduğu için bazı kabileler tarafından yiyecek olarak da kullanılıyor. Macun yapmak için kahve meyveleri kullanan Afrika halkı, enerji vermesi için de kahveyi direk olarak yemeyi tercih ediyor.

Kahve yapımı

Kahveyle ilgili bilinen yanlışlardan birisi de daha çok kavrulmuş kahvenin daha fazla kafein içerdiği ile ilgilidir. Kahveyi ne kadar kavurursunuz kavurun içindeki kafein değerini etkilemez.