Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilgisayar başında çalışan ve hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olan kişilerde sıklıkla görülen bir sağlık sorunu olan boyun düzleşmesi düzenli bir yaşam ile kısa sürede kurtulabileceğiniz fiziksel sağlık sorunlardan birisi. Yaşam kalitesinde büyük bir düşüşe neden olan boyun düzleşmesi nedir, belirtileri nelerdir özellikle bu hastalığa daha sık maruz kalan genç bireylerin merak ettiği konulardan birisi. Her yıl binlerce kişinin maruz kaldığı bir sorun olan boyun düzleşmesi ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik, birlikte göz atmaya ne dersiniz?

Boyun düzleşmesi nedir?

Sonradan gelişen fiziksel bir sorun olan boyun düzleşmesi, boynun C şeklindeki kıvrımının I şekline dönüşmesi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık türü. Omurgaların dizilimi ve genişliği kişiye özgü olduğu için bu ölçüler her kişide farklılıklar gösterirken, boyundaki C şeklindeki kıvrım ise insanlardaki ortak özellikler arasında yer alıyor. Bilgisayar başında uzun süre zaman geçirmek, hareketsiz bir yaşam tarzı gibi faktörlerin etkisiyle boyundaki bu C kıvrımının yok olması ise boyun düzleşmesi olarak adlandırılıyor.

Boyun düzleşmesi belirtileri nelerdir?

Fiziksel bir sorun olması nedeniyle belirgin semptomlar ile ortaya çıkan boyun düzleşmesinde belirtilerin görülmesi halinde zaman kaybetmeden uzman bir kişi ile görüşmeniz gerekiyor. Boyun düzleşmesinin sık görülen belirtileri arasında şunlar yer alıyor:

Boyun bölgesinde ağrı

Boyun düzleşmesi belirtileri arasında ilk karşımıza çıkan sorun boyun bölgesinde meydana gelen ağrılardır. Çeşitli şiddette görülebilir bir semptom olan ağrılar bölgesel olarak da farklılık gösterebilir.

Boyun hareketlerinde kısıtlılık

Boyun düzleşmesi belirtileri arasında sık görülenlerden bir diğeri ise boyun hareketlerinde kısıtlılıktır. Başınızı sağa sola döndürürken yaşadığınız zorluklar boyun düzleşmesinin bir işareti olabilir.

Baş dönmesi

Baş dönmesi,birçok sağlık sorununa işaret eden belirtilerden birisidir. Damarların gerilmesi nedeniyle ortaya çıkan baş dönmesi yaşam kalitenizi düşürecek önemli etkenlerden birisi olduğu için uzman bir doktor ile görüşmeniz tavsiye ediliyor.

Boyun duruşunda farklılıklar

Boynunuzda dışarıdan fark edilebilecek farklılıklar meydana geldiyse akıllara boyun düzleşmesi gelebilir. Başınızı dik tutmak istediğinizde bile görülen belirgin eğrilikler durumunda doktora danışmanız etkili olacaktır.

Boyun düzleşmesi nasıl tedavi edilir?

Kesin tanı için röntgen ya da MR yöntemlerinin tercih edildiği boyun düzleşmesinde tedavi için öncelikli olarak boyun ve omurilikle herhangi bir baskı olup olmadığının tespit edilmesi gereklidir. Baskı varsa bunun için kasları güçlendirecek fizik tedavi ve egzersizler yapılması uygun bir tedavi yöntemi olacaktır. Boyun düzleşmesi tedavisi için uygulanacak diğer bir yöntem ise boyunluk kullanımıdır. Boyunluk kullanımının etki etmediği daha büyük problemlerde ve disk kayması gibi sorunlarda ise hastaya uzun süreli fizik tedavi seansları önerilmektedir. Tedavi edilmediği takdirde daha ciddi nörolojik hastalıklara yol açan boyun düzleşmesi sorununda son çare olarak doktor tavsiyesi ile cerrahi işlem uygulaması yapılmakta ve sonuç alınabilmektedir.