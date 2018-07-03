Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan sigarayı bırakmak isteyenlere müjde. Saraçoğlu tarafından önerilen Karabaş otu ve kekik kürü ile nikotin yerine daha sağlıklı bir alternatif tercih edebileceksiniz. Karabaş otu ve kekik kürü nasıl hazırlanır merak ediyorsanız yazımıza göz atmadan geçmeyin.

Karabaş otu çayı ile sigara bırakma kürü

Malzemeler:

-7 tane başak halinde karabaş otu

-1 bardak su

Nasıl hazırlanır?

1 bardak suyu kaynatın ve içine 7 adet karabaş otunu atın.Bu şekilde 6-7 dakika kaynattıktan sonra ılımasını beklediğiniz karışımı süzün ve canınız ne zaman sigara isterse bu karışımdan bir yudum için. Öğlene kadar içeceğiniz karabaş otu bittikten sonra öğleden sonra daha etkili bir karışım olarak kekik kürünü tercih edebilirsiniz.

Kekik kürü ile sigara bırakma yöntemi

Malzemeler:

-1 tatlı kaşığı kuru kekik

-1 bardak su

Nasıl hazırlanır?

Kaynamış bir bardak suyun içine bir tatlı kaşığı kuru kekik atın ve bu şekilde 6-7 dakika daha kaynatın. Ocağın altını kapadıktan sonra kürün ılımasını bekleyin ve ılıdıktan sonra süzerek dilediğiniz zaman diliminde tüketin. Sigara içme isteğinizi yok edecek bu karışımı canınız ne zaman sigara içmek isterse tüketebilirsiniz.