Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kötü bronzlaşmayı doğal yollarla düzelt

Eğer güneşin altında fazla kaldıysanız, istenmeyen bikini izlerine sahipseniz ya da bronz tenden hiç hoşlanmayıp bronzlaşmak istemiyorsanız bunu düzeltmenin kolay bir yolu var. 1 adet limonu sıkın ve 1 çay kaşığı bal ile karıştırın. Bu karışımı yüzünüze maske gibi sürün 10 dakika beklettikten sonra durulayın. Limon istenmeyen bronzluğunuzu beyazlaştırırken, bal ise cildinize ihtiyacı olan nemi sağlayacaktır.

Saç incelmesini önle

Farklı şampuanlar, tedaviler ve vitaminlerle saçınızın incelmesini önleyebilirsiniz fakat yapabileceğiniz en basit şeylerden biri saç çizginizi arada bir değiştirmek. Eğer saçınızı yıllarca aynı şekilde ayırırsanız saçınızın hacmini kaybedersiniz, saçlarınız sönük uzamaya başlar. Ayrıca saçlarınız sürekli aynı şekilde ayrıldığı için tarağın ilk değdiği ve en çok güneşin aldığı saç hep aynı oluyor bu yüzden de saçlarınız incelmeye başlıyor. Arada bir saç çizginizi değiştirin ve saçlarınızdaki değişimi fark edin.

Kepekten limon ile kurtulun

Eğer kepek problemiyle uğraşıyorsanız bu eski ve güvenilir yöntemi denemelisiniz. Biraz hindistan cevizi yağını bir çay kaşığı limon ile karıştırın. Bu karışımı saçınızın köklerine masaj yaparak sürün, 1 saat kadar tutun daha sonra saçınızı yıkayın. Bu yöntemle kepekten kurtulmuş olacaksınız.

İstenmeyen tüylerden nohut unu ile kurtulun

Hintli kadınların istenmeyen tüylerden kurtulmak için kullandığı en etkili yöntemlerden biri nohut unundan yardım almaktır. Nohut ununu, macun haline gelene kadar suyla karıştırın istenmeyen tüylerin olduğu bölgeye sürün ve kurumaya bırakın. Sonrasında dairesel hareketlerle ovun. Eğer bunu birkaç ay boyunca haftada iki kez yaparsanız etkisini gösterecektir. Bu yöntem sayesinde lazer ve kuaför masraflarından kurtulun.

Saç renginizi değiştirmek için kınayı deneyin

Saçınıza kimyasal boyalarla zarar vermek yerine, saçınıza renk vermek için kınayı deneyin. Eğer koyu bir saçınız varsa kırmızı kınayı kullanın, kırmızı kına güneşte saçınıza kızılımsı bir renk verecektir. Beyaz saçlarınızdan kurtulmak için koyu renkli kınayı kullanabilirsiniz. Kına doğal bir boya olduğu için saçınıza renk verirken aynı zamanda saçınızı besleyerek daha sağlıklı ve parlak gözükmesini sağlayacaktır.

Her şey için hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı harika bir ürün. Ayaklarınıza, dizlerine, dirseklerinize ve cildinizde nemlendirip yumuşatmak istediğiniz neresi varsa sürün. Saçınızın ipeksi ve parlak görünümünü sağlayan doğal bir maskedir. Hindistan cevizi yağı aynı zamanda iyi bir makyaj temizleyicidir.

Harika bir cilt için multani mitti

Bir çeşit kil olarak da bilinen multani mitti gözenekleri sıkıştırmanın, sivilceleri kurutmanın, yüzü temizlemenin ve cildi pürüzsüz yapmanın en etkili yoludur. Yağlı ve normal ciltlere iyi gelir, eğer kuru bir yüzünüz varsa uzak durun.

Sivilceleri neem ile temizleyin

Eğer sivilce probleminiz varsa neem ağacı yaprakları size yardımcı olabilir. Neem ağacı yapraklarını yüzümüze koyarak her gün maske şeklinde kullanmak tamamen güvenli ve kimyasal tedavilere iyi bir alternatif. Yüzdeki iltihaplar için iyi bir çözüm ve antiseptik kaynağı. Alternatif olarak da neem yağını cilt lekelerini tedavi etmekte kullanabilirsiniz.

Kararmaları zerdeçal ile açın

Zerdeçal, Hint mutfağının hammaddesidir, fakat aynı zamanda mutfak dışında da kullanılır. Kararmış bölgelerinizi aydınlatmak için zerdeçal kullanabilirsiniz, aynı zamanda koltuk altı kararmalarını aydınlatmaya da yarar. Zerdeçalı suyla karıştırın, ihtiyacı olan bölgeye sürün, 10 dakika tuttuktan sonra yıkayın.

Saçınız için çay

Çay sadece harika bir içecek değildir, saç için de kullanılabilir. Eğer sarışınsanız ve saçınızı aydınlatmak istiyorsanız duşta saçınızı yeşil çay ile durulayın, eğer kızıl saçlıysanız amber çiçeği çayını kullanın. Biberiye çayı koyu saçları daha canlı gösterecektir. Eğer beyaz saçlarınızı saklamak istiyorsanız onları adaçayı ile renklendirin.