Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çoğu güneş kreminin özellikle yüzdükten veya ağır terlemeden sonra cilt üzerinden kolayca çıkabildiğindiğini ve güneş kreminin tekrar uygulanması gerektiğini belirten Öncebe, iyi bir güneş koruyucunun özelliklerini şöyle sıraladı: Özellikle bu ürünler uygun bir koruma için 2 ila 4 saat arasında yeniden sürülmelidir. Güneşten koruyan ürünler, yüksek miktarda güneş ışınlarını süzen UVA ve UVB filtreleri içermelidir. Serbest radikal oluşumunu engellemeli, deriden yüksek oranda emilmeli, iyi nemlendirmeli, suya, denize, terlemeye, buharlaşmaya, sürtünmeye dayanıklı, kokusuz ve renksiz, etki süresi uzun ve kullanımı kolay olmalıdır. Ayrıca toksik, tahriş edici olmamalıdır.