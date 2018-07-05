Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada Novartis tarafından gerçekleştirilen, Türkiye’de Sedef Hastaları Dayanışma Derneği iş birliğinde yürütülen ve ülkemizden 381 sedef hastasının da yer aldığı anket sonucuna göre Türkiye’de hastaların yüzde 84’ü ciltlerindeki belirtiler nedeniyle ayrımcılık ve dışlanma ile karşılaşıyor. “Sedef Hastalığını Anlamak” anketine katılan atılımcıların yüzde 46’sı toplum içinde rahatsız edici bakışlarla karşılaştığını, yüzde 26’sı insanların ellerini sıkmayı istemediğini söylüyor. Çalışmanın Türkiye ayağında danışman hekim olarak görev yapan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Alper, hastaların 51’inin sedef hastalığının iş hayatlarını etkilediği söylediğini ifade etti.