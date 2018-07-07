Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Türkiye Hastanesinin akıllı bina sistemine göre yapılan modern ek binası hasta kabulüne başladı. 27 yıl önce İstanbul Çağlayan’da “Evim Gibi Hastane” sloganı ile hizmete başlayan Türkiye Hastanesi, yeni ek binasıyla birlikte 15’i erişkin, 10’u çocuk yoğun bakım olmak üzere toplamda 125 yatak kapasitesine ulaştı. Toplam 4 bin metrekare kapalı alanda ve 10 katlı olarak hizmete giren yeni bina özellikle yoğun bakım yatak kapasitesi ile İstanbul’daki yoğun bakım yatağı probleminin çözümüne katkıda bulunacak.



GÜNDE BİN HASTA KAPASİTESİ

Toplamda 17 bin metrekare açık alanda İstanbul’un göbeğinde, “yemyeşil bir sağlık vahası” içinde yüksek kalitede sağlık hizmeti sunan Türkiye Hastanesi, yeni ve modern binasıyla da hasta memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Hastane bahçesinde hizmete açılan ek binada Kadın Hastalıkları ve Doğum Ünitesi, Görüntüleme sistemleri (Bilgisayarlı Tomografi, ultrason ve röntgen), Fizik Tedavi Kompleksi, Erişkin ve Çocuk Yoğun Bakım Üniteleri ve hasta yataklarının bulunduğunu belirten Türkiye Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Hayati Odabaşı “Bu binaya, yakın bir zaman içinde Medikal Estetik Bölümünü de açmayı planlıyoruz. Yeni hasta yataklarımızın da eklenmesiyle

600 olan günlük poliklinik sayımız, 1.000’e çıkacaktır” dedi.





5 YILDIZLI OTEL KONFORU

Türkiye Hastanesinde hasta odalarının tek kişilik olduğunu hatırlatan Odabaşı “Ek binamızdaki hasta odaları, içinde banyosu tuvaleti olan ve 5 yıldızlı otel konforunu aratmayan ferah bir mimariye sahip” dedi.



BUTİK HASTANEYİZ

Türkiye Hastanesinin, devasa zincir hastaneler gibi sağlık personelinin bir defa gelen hastayı ikinci geldiğinde tanımadığı, doktorların bile birbirini tanımadığı kompleks yapıların tersine, insan ilişkilerinin ön planda tutulduğu sıcak samimi bir yapı olduğunu belirten Odabaşı “Kendimizi diğer modern hastaneler içinde butik hastane olarak konumlandırıyoruz. Butik hastane sıralamasında da birinci konumdayız. Bize gelenleri hastamız değil misafirimiz kabul ediyoruz ve ona göre davranıyoruz. Mesela hastanenin neresinde olursanız olun çay için para ödemezsiniz. Bu yeni bina için de söz konusu. Biz geleneksel anlayış içinde modern tıp hizmeti sunuyoruz” diye konuştu.





SAĞLIK TURİZMİNDE İDDİALIYIZ

Türkiye Hastanesinin İstanbul ağırlıklı olarak tüm dünyaya hitap ettiğini hatırlatan Odabaşı “Sağlık turizminde iddialıyız. Türki Cumhuriyetler ve Arap ülkelerinin yanında özellikle lazer, retina ve göz hizmetlerimize Avrupa’dan da yoğun talep var. Gözde lazeri Türkiye’ye ilk getiren sağlık kuruluşlarından biriyiz. 1996’dan bu yana yaklaşık 150 Avrupalıya lazer hizmeti verdik” dedi.



BÜTÜN BÖLÜMLERDE SGK VAR

Türkiye Hastanesi kanser, tüp bebek ve organ nakli dışında bütün tıbbi bölümlerde hizmet veriyor. Bütün tıbbi hizmetlerde SGK geçerli oluyor.

MODERN YOĞUN BAKIM

Türkiye Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, geniş ve tecrübeli kadrosu, 15 yatak kapasitesi ve Türkiye’de az sayıda bulunan son derece modern gelişmiş cihazlarıyla göz dolduruyor. Bu cihazlardan biri hayati öneme sahip olan Hemodiyafiltrasyon cihazı. Yoğun bakım hastalarının yüzde 25’inde akut böbrek yetmezliği geliştiğini söyleyen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Levent Meriç “Bu cihaz sayesinde akut böbrek yetmezliği gelişen hastalara yoğun bakımda hizmet verebilmek çok önemli. Erişkin yoğun bakım ünitemizde olması planlanan cihazlardan biri olan ECMO: Akciğer, kalp yetmezliği ya da her ikisi de olan hastalarda yapılan konvansiyonel tedavilerin yetersiz ya da başarısız olması durumunda organ hasarının önüne geçilmesi amacıyla kullanılması planlanıyor. Sepsis, çoklu organ yetmezliği olan hastalarımıza da yoğun bakım ünitemizde kesintisiz tedavi uygulanmaktadır” dedi.

GEÇMEYEN AĞRILARA LAZER ATIŞI

Ek binada yeniden hizmete giren Türkiye Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesinde, kullanılmaya başlayan laser teknolojileri bütün vücut ağrılarına kısa sürede etkili çözümler sunmayı hedefliyor. Hill Therapy olarak adlandırılan Yüksek Yoğunluklu Lazer, diğer lazer cihazlarından farklı olarak 6-8 cm derinliğe inerek ilk seanstan itibaren etkisini gösteriyor. Omuz ağrıları, boyun problemleri, dirsek tendinitleri, bel ağrıları, fıtık, diz ağrıları, romatizma gibi ağrıların tedavisinde kullanılan Hill Therapy, 6-8 seansta şifa sağlıyor.



SES DALGASIYLA TEDAVİ

Fizik Tedavi Ünitesi’nde kullanılan diğer önemli tedavi olan “şok dalga terapisi” hakkında bilgi veren Fizyoterapi Uzmanı Burhan Polat “Güçlü ses dalgalarının özel elektrotlarla vücudun istenilen bir bölgesine odaklanmasına dayanan ESWT, topuk dikeni, tenisçi dirseği, kas spazmları gibi yumuşak doku ağrılarında 3-5 seansta rahatlama sağlıyor” dedi.

SADECE 2 HASTANEDE BULUNUYOR

Yeni binada hizmete giren son teknoloji Bilgisayarlı Tomografi cihazı şu anda Türkiye’de sadece iki hastanede bulunuyor. 32 kesitli çekim yapabilen BT sisteminin en önemli özelliği en üst düzeyde görüntü kalitesinde minimum radyasyon düzeyinde çekim yapabiliyor olması. Cihaz bütün anjiyografik çekimlerle birlikte, diş tomografisinin çekimine de imkân sağıyor.