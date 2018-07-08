Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virüsün çeşitli türlerine karşı bağışıklığı hedefleyen ve 393 kişi üzerinde yapılan testlerde HIV'e karşı bağışıklık sistemi yanıtı geliştiren aşıyla ilgili ayrıntılı bilgi Lancet dergisinde yayımlandı.

"Mozaik" aşının farklı kombinasyonlarının, yaşları 18 ila 50 olan sağlıklı kişiler üzerinde denendiği, ABD, Ruanda, Uganda, Güney Afrika ve Tayland'dan katılımcıların 48 haftalık sürede 4 kez aşılandığı belirtildi.

Deneylerde tüm aşı kombinasyonlarının, HIV'e karşı bağışıklık sistemi yanıtı geliştirdiği ve güvenli olduğu tespit edildi.

Aşının ayrıca bazı maymunları HIV'e benzeyen bir virüsten koruduğu görüldü.

Bilim adamları, bundan sonraki aşamada aşının geliştirdiği bağışıklık yanıtının, insanlarda HIV enfeksiyonunu önleyip önleyemeyeceğini araştıracak.

Dünyada yaklaşık 37 milyon kişinin AIDS hastalığına yol açan HIV taşıyıcısı olduğu, her yıl 1,8 milyon yeni vakanın ortaya çıktığı belirtiliyor.

HIV enfeksiyonunu önlemede Prep ilacının etkili olduğu ifade ediliyor ancak ilacın aşının aksine virüsün tutunmasını önlemek için düzenli aralıklarla alınması gerekiyor.