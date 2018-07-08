Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivilce yapan yiyecekler neler? Sivilce neden çıkar? Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde sivilce çıkanların internette en çok aradıkları başlıklar arasında bu sorular yer alıyor. Vücudumuzda, özellikle yüzümüzde çıkan sivilceler, ergenlik döneminden itibaren çoğu insanın korkulu rüyası... Uzmanlar tarafından sivilce oluşumunun en büyük sebepleri arasında ise beslenme şeklimiz ve cilt temizliğimiz gösteriliyor. Sivilce oluşumunun önüne geçmek için tükettiğimiz besinleri titizlikle seçmemiz gerekiyor. Sivilce yapan yiyecekler ve sivilcenin çıkmasının sebeplerini sizler için haberimizde derledik. Gelin sivilce neden çıkar ve hangi yiyecekler sivilce yapar, hep birlikte bakalım...

Kızartma yapılan yağlar çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılır. Bu yiyecekleri düzenli olarak yediğimizde vücudunuz yeni hücre üretiminde bu yağları kullanır. Üretilen hücreler düzenli işlev göremez ve cilt rahatsızlıklarına karşı savunmasız kalırsınız.

Sağlıklı hücrelerin üretilmesi için zeytinyağı gibi sağlıklı yağlara gerek duyuluyor. Bundan dolayı aşağıdaki belirtilen yiyeceklerden uzak durmanınız da fayda var:

- Patates kızartması

- Hamur kızartması

- Kızarmış tavuklar

- Soğan halkaları

- Mozzarella çubukları

- Yüksek şeker içerikli besinler de sivilcelere neden olur.

- Şeker, bağışıklık sistemini sekteye uğratır ve bakteri enfeksiyonlarına karşı vücudu savunmasız hale getirir. Şeker, cildin esnek yapısının kaybolmasına da sebep olur. Kuru ve sağlıksız ciltler, enfeksiyonlara açıktır.

- Hazımsızlık ve sindirim sorunlarının başlıca nedenleri arasında yer alan şeker, dolaylı olarak sivilcelere yol açar. Uzak durulması gereken şekerli besinler:

- Tatlı

- Soda

- Dondurma

- Bol şekerli meyve suları

- Çikolata

- Kahvaltılık gevrekler

- Kurabiye

SİVİLCE NEDEN ÇIKAR?

Ergenlik

Ergenlikle beraber değişen hormonlar doğal olarak kişilerin cildinde de bazı değişimlere neden oluyor. Bu hormonal etki ile deride üretilen yağ miktarı artıyor. Yağ bezlerinde faaliyetin artması beraberinde bu bezlerin dışarı açılan kısımlarında hücrelerin birikmesine ve tıkanmasına sebep olarak aknenin oluşumundaki ilk evreyi başlatıyor. Daha sonra bakterilerin üremesi ile iltihabi durum ortaya çıkıyor. Bu tablo kişide siyah ve beyaz noktalara, üzeri irinli şişliklere, kırmızı lekelere hatta fındık büyüklüğünde kistik yapıların oluşumuna neden oluyor. Sivilce döküntüleri yüz, sırt, omuz ve göğüs gibi yağlı bölgelerde görülüyor.

Kozmetik ürünler

Kozmetik malzemeler ve yoğun kozmetik kullanımı ergenlik sonrası gelişen aknenin önemli nedenlerinden. Bazen akne oluşumu ürünü kullanmaya başladıktan aylar sonra da gelişebildiğinden kişinin dikkatinden kaçabiliyor. Bu nedenle kozmetik ürün seçiminde akne yapıcı potansiyelleri iyi incelenmeli. Saça kolay taranması ve saçın şekillendirilmesi için kullanılan ürünler ise yüzde siyah noktalara yol açabiliyor.

Sinir ve stres

Aşırı stres akneye neden olabildiği gibi, kişi özellikle yoğun stres altındayken bazen farkında olmadan derisinde bulduğu ufak bir akneyi veya pürüzü tırnakları ile kazıyıp bir yara haline de getirebiliyor. Sonuçta akne tedavisine cevap alınmayan, iz ve leke bırakan bir tablo meydana geliyor. Bu hastalıktan şüphe edildiğinde akne tedavisinin yanında psikolojik destek alınması da tedavinin başarısı için önemli.



İlaç ve vitaminler

Akne bazen de tedavinin yan etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Akneye neden olan ilaçların başında ağızdan alınan uzun süreli kortizon tedavileri geliyor. Sporcuların kullandığı anobolik steroidler ile bazı ilaçlar ve uzun süreli B vitamini kullanımı da akneye yol açabiliyor ya da mevcut akneyi şiddetlendirebiliyor. Bu nedenle akne şikayeti ile dermatoloji uzmanına giden hastaların kullandıkları ilaç ve vitaminlerin isimlerini doktoruna bildirmeleri tedavinin başarısı için büyük önem taşıyor.

Sağlıksız beslenme

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Özeren, “Diyet ve akne arasında ispatlanmış bir ilişki olmasa da son araştırmalar işlenmiş karbonhidrat tüketiminin de akneyi şiddetlendirdiğine işaret etmektedir” diyor.

Cildin yapısı

Cildin yapısı da akne oluşumunda önemli bir faktör. Yapılan çalışmalar, yağlı ciltli, gözenekleri genişlemiş kişilerin erişkin aknesine daha yatkın olduğunu ortaya koyuyor. Erişkin aknesi, ‘ergenlik sivilceleri erişkin yaşlara kadar devam edenler' veya ‘erişkin yaşta ortaya çıkanlar' şeklinde ikiye ayrılıyor. Ergenlik sivilcesi erkeklerde, erişkin aknesi ise kadınlarda daha sık görülüyor. Erişkin aknesi iltihaplı olmaya ve iz bırakmaya daha meyilli oluyor.

Sigara

Bilimsel çalışmalar, ergenlik sonrası oluşan sivilceler ile sigara içilmesi arasında bir bağ olduğunu ortaya koyuyor. Öyle ki, fazla sigara tüketenlerde aknenin şiddetinde artış yaşanıyor.

Mesleki akne

Akne, bir meslek hastalığı bulgusu olarak da kendini gösterebiliyor. Mineral yağlar, petrol yağları, klorlu hidrokarbonlar, kömür katranı, PVC (polivinil klorit) gibi kimyasal maddelere temas sonrası akne gelişebiliyor.

Erken ergenlik

Kız çocuklarının 8 yaşından önce erkek çocukların da 9 yaşından önce ergenliğe girmesi erken ergenlik olarak biliniyor. Bu durum, çocuklarda çok hızlı büyümeye sebep olup, büyüme sürecinin kısa sürmesine ve boylarının beklenenden kısa kalmasına yol açıyor. Çocuklarda erken yaşta başlayan sivilce oluşumu erken ergenliğin gözle görülebilen ilk bulgusu olabileceğinden, ergenlik yaşından önce görülen akneler hem ebeveynler hem de hekim açısından uyarıcı olmalı.

Polikistik Over Sendromu

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Özeren bazı hastalıkların da akneye neden olabileceğini belirterek ‘basit bir sivilce' deyip geçilmemesi gerektiğini belirtiyor. Örneğin, kadınlarda çok yaygın görülen Polikistik Over Sendromu bir başka adıyla yumurtalık kistleri; kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve diyabetten kısırlık ve obeziteye, saç dökülmesinden ses kısıklığına, kıllanmaya birçok hastalığa yol açabildiği gibi, deride yağlanma ve akneye de neden olabiliyor. Bu nedenle 20 yaşından sonra vücudunuzda akne belirmişse ya da ergenlikte başlayan akneleriniz 10 yıldan fazla süredir devam ediyorsa yumurtalık kisti ihtimalini aklınıza getirmelisiniz. Dr. Mehmet Özeren “Akne tedavisine direnç, tedavide başarısızlık ve nüks durumları yumurtalık kistlerinin bir işareti olabilir. Mevcut bulgular, hormon tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri ile birlikte şüphemizi doğrulayacak kanıtlara bizi ulaştırabilir. Yumurtalık kisti tanısı doğrulandıktan sonra önerilen diyet ve spor faaliyetleri ile hormonal tedaviler aknelerin iyileşmesini hızlandıracaktır. Basit bir sivilce hormon bozukluğu tanısında önemli bir ipucu olabilir!” diyor.

Bebeğinizde akneye dikkat!

Yeni doğan ve bebeklik döneminde de akne oluşumu görülebiliyor. Nedeni tam bilinemese de anneden geçen hormonların etkili olduğu tahmin ediliyor. Bazıları basit tedavilerle geçerken, hormon yüksekliğinin diğer bulguları ile beraber olduğu durumlarda ise bebeklerde genetik bir hormonal bozukluğa işaret edebiliyor.