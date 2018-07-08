Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetişkinlerde Tırnak Yeme Alışkanlığı Neden Olur? Tırnak Yeme Alışkanlığı Nasıl Bırakılır? Günümüzün stresli dünyası, kaygı bozukluğu, yaşanan çeşitli hayal kırıklıkları, yalnızlık duygusu ve endişe... Bu gibi sorunlar nedeniyle eliniz sürekli ağzınıza giden ve tırnak yeme alışkanlığı edinen kişiler, internette sıklıkla "Tırnak yeme alışkanlığı neden olur?", "Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?" gibi sorulara cevap arıyor. Tırnağını yiyen kişiler karşısındaki bireyler üzerinde kötü bir algı ve görüntü oluşturuyor. Öte yandan tırnağınızda bulunan bakteriler direkt olarak yemek borunuza, midenize ve bağırsaklarınızaz gittiği için ciddi sağlık sorunlarına da sebep olabiliyor. Tırnak yeme alışkanlığının birçok alternatif tedavisi mevcut. Acı oje, tırnakları kısa kesmek, birbeer sürmek bu yöntemlerden sadece birkaçı... Eğer siz de tırnaklarınızı yiyor ve bu alışkanlığınızdan kurtulmak istiyorsanız, haberimize kulak verin...

Tırnak yeme hastalığı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaygın olarak görülen bir alışkanlıktır.Tırnak yemenin başlıca nedenlerinin başında psikolojik sorunlar, stres, yalnızlık duygusu, kaygı, korku, hayal kırıklığı, sıkıntı ve dikkat eksikliği gelir. Tırnak yemek sadece ellerin ve çirkin kötü görünümüne neden olan bir kötü alışkanlık değil aynı zamanda eğer devam edilirse tırnak, diş ve hatta diş etlerinizde de kalıcı hasarlar bırakabilen bir alışkanlıktır. Tırnak yeme alışkanlığının fiziksel sonuçlarının yanı sıra olumsuz sosyal sonuçları da vardır. Bunların başında, insanların bu davranışı itici ve mide bulandırıcı bulması sonucu kınamaları ve terslemeleri gelir. Alışkanlığın estetik durmaması ve olgun olmamayı temsil etmesinden dolayı da tırnak yiyen kişi sosyal dışlanmaya veya alaya maruz kalabilir. Bu dışlanma da, tırnak yeme alışkanlığını tetikleyecek, artan bir stres seviyesine yol açabilir. Tırnak yeme alışkanlığı pek çok kez kozmetik bir sorun olarak algılanır ve ciddiyeti göz ardı edilir. Ancak bu alışkanlık, psikolojik kökenlidir ve mutlaka tedavi için konunun uzmanı bir psikoloğa başvurulması gerekir.

Psikoterapi, özellikle bilişsel davranışçı bir yaklaşım uygulandığında sorunu çözecektir. Durumun ciddiyetine göre, uzman gerekli gördüğü takdirde, bir psikiyatrist ile görüşülerek ilaçlı bir tedavinin uygulanması da gerekebilir. İşte tırnak yememek için birkaç öneri…

1- Tırnaklarınızı her zaman kısa kesin ve törpüleyin. Ellerinizin bakımına dikkat etmek, tırnak yeme alışkanlığını azaltarak sizi güzel ve bakımlı tırnaklara sahip olma konusunda cesaretlendirecektir.

2- Stresli ya da endişeli olduğunuz zaman tırnaklarınızı yiyorsanız çözümün temeli stresi idare etmekte yatıyordur. Birçok insan ne yaptığının farkında olmadan tırnaklarını yiyor; acı bir tadı olan özel ojeler sürülürse engel olunabilir.

3- Tırnak yeme alışkanlığınızı unutmak için tüm enerjinizi başka alışkanlıklara harcayın. Bazı insanlar için, bu ellerini meşgul tutmak anlamına geliyor. Stres topuyla oynamak, tespih çekmek gibi başka bir tekrarlayan hareket, tırnak yemekten kurtulmanıza yardım edecektir.

4- Tırnaklarınızı temizleyin. Kirli olmaları da onları yemenin bir nedeni olabilir.

Tırnak yeme alışkanlığından sarımsak sayesinde kurtulun

Hayal kırıklığı, sıkıntı, stres ve kaygı nedeniyle tırnak yeme isteği tetiklenir. Fakat bu alışkanlık zamanla yemek borusu, mide ve bağırsaklarda hastalığa neden olur.

Bu kötü alışkanlıktan kurtulmak için çiğ sarımsağı ikiye bölüp tırnak uçlarınıza sürebilirsiniz. Böylelikle tırnağınızı ağzınıza götürdüğünüzde yememeniz gerektiğini hatırlayacak ve tadından tiksinip yemeyeceksiniz.

Ayrıca sarımsak antiseptik özelliğiyle deforme olmuş tırnaklarınızı da güçlendirecektir.