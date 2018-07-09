Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye, aralarında çocuk cerrahisi ve ortopedi alanında iki uzman ile 5 doktorun bulunduğu 7 kişilik bir ekiple geldiklerini söyledi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde yapılan ameliyatlara destek vereceklerini ifade eden Doğan, çocuk cerrahisi ve ortopedi alanında birkaç konuda seminer ve eğitim vermeyi planladıklarını kaydetti.

Heyetin, Gazze'ye vardıktan sonra ilk olarak Filistin Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret ettiğini aktaran Doğan, Türk Kızılayı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Gazze'de hizmet veren sağlık kuruluşlarına da gideceklerini belirtti.

Uzun zamandan beri Gazze'de faaliyetler yürüttüklerini, geçmişte buraya çok sayıda sağlık ekibi gönderdiklerini, ekiplerinin Gazze ve Batı Şeria'da ameliyatlar gerçekleştirdiğini dile getiren Doğan, yakın zamanda sahadan aldıkları bilgiler doğrultusunda, burada kalıcı olarak sürekli hizmet veren ekipler kurma yönünde çalışmalar başlattıklarını ifade etti.

Doğan, "Şu an burada kurmuş olduğumuz ofisimizdeyiz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren mobil ekiplerimiz var. Birkaç klinik ve merkeze de fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında destek verdik. Yeni bir merkezin açılmasına vesile olduk. İhtiyaç olan alanlarda, gönüllü sağlık ekipleri göndermeye devam edeceğiz." dedi.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, 130'dan fazla Filistinli, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit olmuş, 15 binden fazla Filistinli yaralanmıştı.