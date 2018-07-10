Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Coğrafi avantajları sayesinde âdeta bir meyve cenneti olan ülkemiz, özellikle yaz meyveleri açısından son derece şanslı. Sağlıklı beslenme tavsiyelerinin içinde önemli bir yer tutan meyvelerden gerekli faydayı sağlayabilmek için, hangi meyveyi ne kadar tüketmeliyiz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, yaz aylarının sağlık deposu meyveleri anlattı…



Sağlıklı kemikler için üzüm

Bakır, demir ve manganez gibi mineralleri içeren üzüm, düzenli olarak tüketildiğinde, kemik erimelerinin başlamasını engel liyor. Sinir sistemini güçlendiren, beyin yapılarını koruyan ve akne tedavisinde etkili olan üzümün bir porsiyonu 15 adede denk geliyor. Şeker oranı yüksek bir meyve olan üzümü tüketirken 15 adedi geçmeyin…



Dutun lezzetine kanmayın

Zengin içeriğiyle kanseri önlemeden cilt bakımına dek birçok faydası bulunan dutun 1 porsiyonu 1 çay bardağına eşit. Ancak çoğu zaman lezzetine kanıp ölçüsüne dikkat edilmez ve aşırı tüketilirse bağışıklığı güçlendirmek yerine bu defa tam tersine bağışıklığı düşürüyor, karın ağrısı ve mide bulantısına sebep olabiliyor, genel sağlık durumunu bozabiliyor.



Kalp krizine kalkan kavun

Zengin potasyum ve su içeriğiyle sağlık deposu olan kavun, vücuttan toksik maddelerin atımını kolaylaştırırken, kalp krizi riskini azaltıyor ve kötü kolesterolün düşürülmesine fayda sağlıyor. Yüksek potasyum içerdiği için böbrek hastalarının ve hiperpotasemi hastalığı olanların doktoruna danışarak tüketmesi gerekli. Günde 2 dilim kavun 1 porsiyon meyveye denk geliyor.

Karpuzun yanında peynir tüketin!

Kalpten kansere birçok hastalığa iyi gelen karpuz, şeker oranı yüksek bir meyve. 2 dilimi (80 gram) 1 porsiyona eşit olan karpuzu özellikle insülin direnci olanların, hipoglisemi ve diyabet hastalarının kontrollü şekilde tüketmesi şart. Zira 1 porsiyonu 180 kalori olup, 20 g şeker, 270 mg potasyum, 17 g A vitamini, 21 g C vitamini, 4 g demir ve 1 g lif içeriyor. Karpuzun yanında protein kaynağı olan peynir tüketmek kan şekeri seviyesinin daha normal seyretmesini sağlıyor.

Anne karnındaki bebeğe şeftali

Şeftali lif içeriği sayesinde sindirime yardımcı olup kabızlığı azaltırken, hamileler ve anne karnındaki bebekler için sayısız fayda sağlıyor. Günde 1 orta boy şeftali tercih edilebilir. Tüylü yapısı boğazı tahriş edebileceği için kabuğunu soyarak tüketebilirsiniz.

Güzel bir uyku için 15 tane kiraz

Bilimsel çalışmalar her gün uyumadan 10 dakika önce tüketilen 1 porsiyon (15-20 adet) kirazın, uykuya dalmayı kolaylaştırdığını ve uyku kalitesini artırdığını gösteriyor. Şeker içeriği nispeten düşük olduğu için diyabet hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir meyve olan kiraz, gut hastalığının iyileşme sürecine de destek oluyor. Ancak kan sulandırıcı etkisi olduğundan kalp ve tansiyon hastaları dikkatli tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Demir eksikliğine karşı kayısı

Demir içeriği yüksek olan kayısı kansızlık ve buna bağlı hastalıkları önlerken, tedaviyi de kolaylaştırıyor. Kan yapımını destekleyen, kan akışını ve enerjisini artıran kayısı, kanda biriken zararlı atık maddelerin vücuttan atılmasına da yardımcı oluyor. Günde 3-4 adet taze ya da kuru kayısı tavsiye ediliyor.