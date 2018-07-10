Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öfkeli hâl ve stresin yüz kaslarınız dahil vücut kaslarınızda kasılmaya yol açtığını ifade eden Dr. Gökdemir “Kasılma şiddetlendikçe ve tekrarlandıkça cilt üzerinde çizgilenmeler oluşturur. Bunlar zamanla endişe ve kızgınlıkla beraber kaş çatma kırışıklıklarına dönüşür. Kronik gerginlik ve stres sırasında cilt oksijen ve beslenme sıkıntısı çeker ve bu da hücrelerde hasar ve yaşlanma belirtilerine zemin hazırlar. Bu sebeple stresten uzak durmak ve öfkeye mâni olmak yaşlanmaya karşı da korunmak demektir” dedi.