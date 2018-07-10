Öfkeli hâl ve stresin yüz kaslarınız dahil vücut kaslarınızda kasılmaya yol açtığını ifade eden Dr. Gökdemir “Kasılma şiddetlendikçe ve tekrarlandıkça cilt üzerinde çizgilenmeler oluşturur. Bunlar zamanla endişe ve kızgınlıkla beraber kaş çatma kırışıklıklarına dönüşür. Kronik gerginlik ve stres sırasında cilt oksijen ve beslenme sıkıntısı çeker ve bu da hücrelerde hasar ve yaşlanma belirtilerine zemin hazırlar. Bu sebeple stresten uzak durmak ve öfkeye mâni olmak yaşlanmaya karşı da korunmak demektir” dedi.
Stres hızlı yaşlandırıyor
10.07.2018 - 05:51 | Son Güncelleme: 10.07.2018 - 05:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Stresin hücre düzeyinde etki ederek bir çok hastalığa zemin hazırladığını söyleyen Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Gökdemir, aşırı stresin yaşlanmayı da hızlandırdığını belirtti.
Etiketler : stres,
570931 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/570931.aspx
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