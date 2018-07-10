Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Folik asitin bebeğin beyin ve omurilik gelişiminde çok önemli oynadığını söyleyen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) İkinci Başkanı Prof.Dr. Cansun Demir, “Bebeğin gelişiminde beyin ve omuriliğin meydana gelmesi, hamileliğin ilk 3 ayında gerçekleşiyor. Bu dönemde kan folat düzeyinde düşüklük varsa DNA ve RNA sentezi kötü etkilenebiliyor. Hücre bölünmesinde sıkıntılar olabiliyor ve nöral tüp oluşumu ve kapanması olumsuz etkilenebiliyor. Bu yüzden anne adaylarına mutlaka folik asit desteği veriyoruz” dedi. Türk kadının folik asit sentezlenmesi açısından şanssız olduğunu anlatan Prof. Dr. Demir “Gebelik döneminde artan ihtiyaçlara göre günlük folik asit ihtiyacını sadece beslenmeyle karşılamak pek mümkün olamayabilir. Bu durumda mutlaka destek yapmak gerekir. Ancak ülkemizde folik asitin aktifleştirilmesini engelleyen genetik bozukluk son derece yaygın bulunuyor. Bu durumda tabii yolların yanı sıra takviye olarak alınan folik asit preparatlarını kullanırken de dikkat dikkatli olmak gerekir. Metafolin içeren yeni kuşak folik asit preparatları, genetik bozukluk sebebiyle folik asitin etkisiz kalmasının önüne geçiyor. Metafolin alınmadığında folik asit etkili olmayabilir” diye konuştu.