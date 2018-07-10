Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de ilk defa denen bir teknikle, alt çenesindeki fındık büyüklüğündeki kist yüzünden dişlerini kaybetme tehlikesi yaşayan genç hastaya, çene kemiği erimesinde uygulanan box tekniğiyle kendi dişlerinden implant yapıldı. 8 yıldır alt çene ucunda bir kistle yaşayan 35 yaşındaki Ankaralı Erman Çelenk, kistin çene kemiğini eritmesi sonucunda ön dişlerinin tamamının sallanmaya başlaması yüzünden diş hekimine başvurdu. Tedavi için dişlerinin çekilmesi teklif edilince, kendi dişlerini kaybetmek istemeyen Çelenk, başka çareler aramaya başladı. Yıllar önce dişlerini kaybetmiş ve çeşitli sebeplerle çene kemiği kaybı yaşayan kişilere yapılan box tekniğini uygulayan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer’e ulaşan Çelenk’in ağzında yeni bir teknik denendi. Box teknikte, kaybolan kemik dokusunun üç boyutlu olarak yeniden yapılandırılmasının hedeflendiğini belirten Dr. Tanfer “Bu yöntemde çene kemiğine dokuya uyumlu plakalar yerleştirilir ve üzerine kemik bankalarından elde edilen kemik hücreleri ekilerek iyileşmesi beklenir. Daha sonra üzerine implant yapılır. Biz aynı şeyi ağız içindeki enfeksiyonu temizledikten sonra hastanın kendi dişlerini koruyarak yaptık. Böylece hasta genç yaşında kendi dişlerini kaybetmemiş oldu” dedi.