Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de her iki bebekten birinin sezaryen ile doğduğu tespit edildi. Böylelikle, 2014 yılında yüzde 51 olan sezaryen doğumun 2015 ve 2016 yılında yüzde 53 olduğu ortaya çıktı. 2016 yılında yapılan sezaryen doğumlarının en yüksek görüldüğü bölge ise yüzde 66 oran ile Akdeniz olarak tespit edildi. Buna karşın sezaryen doğumların en düşük görüldüğü bölge Kuzeydoğu Anadolu olarak kayıtlara geçti. İHA
İki bebekten biri sezaryen
10.07.2018 - 05:59 | Son Güncelleme: 10.07.2018 - 06:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’deki sezaryen doğum oranı 2014 yılında yüzde 51 iken, 2015 ve 2016 yılında bu oranın artış göstererek yüzde 53’e çıktığı belirlendi.
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570934 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/570934.aspx
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