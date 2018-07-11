Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüz Felci Nedir? Yüz Felci Nasıl Tedavi Edilir ve Nasıl Anlaşılır? Yüz felci, yüzdeki kasların çalışmaması, yüzdeki kasları kullanamama durumudur. Yüz felci tedavisinde uzmanlar genellikle belirli yüz egzersizlerini yapmayı önerirler. Uzman doktor kontrolünde yapılan bu egzersizler çoğunlukla olumlu sonuç vermekte ancak yüz felcinin tekrar etmesi de muhtemeldir. Peki yüz felci nasıl anlaşılır? Yüz felcinin belirtileri nelerdir? Yüz felci nasıl tedavi edilir? Gelin hep birlikte bakalım...

Yüz felci halk arasında kış aylarında ortaya çıkan bir rahatsızlık gibi görünse de her mevsim ortaya çıkabilen ve her yaş grubunda görülebilen bir hastalık türüdür. Yüz felci rahatsızlığının bulguları genellikle net değildir.

Hastalık boyunda ya da kulağın arkasında ağrı oluşmasıyla başlar. Kişinin yüzünün bir tarafında, yüze ifade veren bütün kaslar güçsüzleşir ya da kaslar tamamen etkisiz bir durum alır. Hasta yüz mimiklerini kontrol edememeye başlar. Yüz felcinin baş göstermesi ile hasta göz kapaklarını kapatamamaya başlar, alnını kırıştırmakta zorlanır ve dudak kenarları düşer.

Gözün sürekli açık kalmasından dolayı gözde kuruluk, tahriş ve enfeksiyon gelişebilir. Dudak bölümünde ve yüzün yarısında kayma hissi oluşur. Hasta konuşmada, yemek yemede ve içmekte zorlanır.

Tat alma duygusu etkilendiği içinde bazı hastalarda tuhaf tatlar hissedilmesi durumu ortaya çıkabilir. Kişide gürültüye karşı duyarlılık da görülebilir. Baş ağrıları, seslerin bir kulaktan diğerine daha fazla gelmesi hissi ve ağızda salya artışı, salyayı yutamama da felç anında hastada görülen belirtilerdir.

Yüz felci oldukça hızlı ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle su içmeye çalışırken ağızda suyu tutamama, gözlerde oluşan yanma, kaslarda seğirme ya da gözle görülen yüz kaymasının oluşması durumlarında acilen bir hekime başvurulmalıdır.

Hastalık belirtilerin dikkate alınıp tedaviye hemen başlanması durumunda erken teşhis konulması ile daha çabuk tedavi edilebilir. Ayrıca gebeliğin son 3 aylık dönemi de hastalık açısından risk oluşturur.

Yüz felci tanısını kesinleştirmek için hastanın durumu dinlenir, hastalığa dair bilgi ve bulgular araştırılır. Fiziki muayene yapılır, hastaya EMG çekilir ve gerekli radyolojik incelemeler yapılır. Hastada kozmetik kaygının yanı sıra, ciddi psikolojik problemler de oluşturan yüz felci rahatsızlığı nüksedebilir; bu nedenle belirtiler her zaman ciddiye alınmalıdır.