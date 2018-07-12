Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüp bebek başarısızlıklarının dörtte birinde rahim dokusunun embriyoyu kabul etmeye hazır olmadığını gösterdiğini söyleyen Bahçeci Sağlık Grubu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci “Yeni geliştirilen testlerle rahmin haritası çıkarılıyor ve rahim dokusu son derece detaylı mercek altına alınıyor. Eğer sağlıksız bir durum söz konusu ise uygun hâle getirmek amaçlı tedavi planlaması yaparak başarı oranları ciddi manada artırılıyor” dedi.

Gebelik için sağlıklı bir embriyo kadar uygun bir rahim ortamının da şart olduğunu anlatan Prof. Dr. Bahçeci “Endometriyal Reseptivite Analizi (ERA) adı verilen testle bu çiftlerde embriyonun rahim tarafından kabul edileceği günü belirleyebiliyoruz ve embriyoların rahme nakli kişiye özel planlanarak başarılı bir gebelik sağlayabiliyoruz” dedi.

Testlerde tüp bebek tedavisi öncesinde alınan biyopsiden elde edilen DNA moleküllerinde rahim içi mikrobiotanın detaylı analizi yapılıyor. Eğer rahim ortamı uygun değilse, destek tedavi ile mikrobiatanın sağlıklı hâle gelmesi sağlanıyor.