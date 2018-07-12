Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’da yapılan ESMO 20. Dünya Gastrointestinal Kanser Kongresi’nde açıklanan Faz 3 BEACON Çalışması’nın sonuçlarının birinci veya ikinci basamak tedaviden sonra hastalıkları ilerleyen BRAF-mutant metastatik kolorektal kanser hastaları için umut vadeden yeni bir tedavi alternatifi olduğu bildirildi. Pierre Fabre İlaç ve Array BioPharma’nın kolorektal kanserde ortaklaşa gerçekleştirdikleri araştırma sonuçlarını değerlendiren Mayo Klinik Hematoloji / Onkoloji bölümünden Dr. Axel Groethey “Mevcut onaylanmış tedavi standartları ile hastaların yarısının 4 ila 6 ay içinde hastalıklarına yenik düştükleri dikkate alındığında, 12 ayda yüzde 62’lik ortalama sağ kalma ümit vericidir” dedi.