İspanya’da yapılan ESMO 20. Dünya Gastrointestinal Kanser Kongresi’nde açıklanan Faz 3 BEACON Çalışması’nın sonuçlarının birinci veya ikinci basamak tedaviden sonra hastalıkları ilerleyen BRAF-mutant metastatik kolorektal kanser hastaları için umut vadeden yeni bir tedavi alternatifi olduğu bildirildi. Pierre Fabre İlaç ve Array BioPharma’nın kolorektal kanserde ortaklaşa gerçekleştirdikleri araştırma sonuçlarını değerlendiren Mayo Klinik Hematoloji / Onkoloji bölümünden Dr. Axel Groethey “Mevcut onaylanmış tedavi standartları ile hastaların yarısının 4 ila 6 ay içinde hastalıklarına yenik düştükleri dikkate alındığında, 12 ayda yüzde 62’lik ortalama sağ kalma ümit vericidir” dedi.
Umut veren yeni tedavi
12.07.2018 - 06:11 | Son Güncelleme: 12.07.2018 - 06:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BRAF adı verilen genetik bir mutasyonu olan kalın bağırsak kanseri hastalarında uygulanan üçlü ilaç kombinasyon tedavisi sonucunda bir yıllık genel sağkalım oranının yüzde 62 olarak gözlendiği açıklandı.
Etiketler : braf,bağırsak kanseri,
571192 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/571192.aspx
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