Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sigaranın zararlı etkilerini bilmeyen yoktur. Sigara, organları bozarak, çok çeşitli hastalıklara davetiye çıkarır. Akciğer kanseri başta olmak üzere ağız kanseri, pankreas kanseri, mide kanseri, beyin felci, KOAH, kalp ve damar hastalıkları, kısırlık gibi daha bir çok hastalığa neden olur.

Öyle ki sigarayla vücuda giren duman ve diğer kimyasallar, kan dolaşımına karışır ve kalp atış hızı ile kan basıncını yükseltir. 20 dakika sonra da kalp atış hızı ve kan basıncı normale döner.

İçinde yaklaşık 4 bin zehirli madde olan sigara bir kanserojendir. Vücuttaki tüm organları olumsuz etkileyen ve pek çok hastalığa neden olan sigaradan kurtulmak mümkün.

Sigarayı bırakmaya başladığınız andan itibaren vücudunuzda neler olacağını biliyor musunuz?

İşte sigarayı bırakınca vücutta olanlar...

20 dakika sonra, kan basıncı ve nabız normale döner, el ve ayak dolaşımı düzelir.* 8 saat sonra, kan oksijen düzeyi normale döner, kalp krizi geçirme riski azalır.

24 saat sonra, vücut karbonmonoksitten arınır.

48 saat sonra, kandaki nikotin düzeyi azalır, tat ve koku duyusu artar, peptik ülserli hastaların tedaviye verdikleri cevap artar.

72 saat sonra, hava yollarının gevşemesi sonucu nefes alıp verme rahatlar, solunum yolları fonksiyon görmeye başladığı için sekresyon miktarı artar, hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışır. Enerji düzeyi artar.

2-12 hafta sonra, tüm vücuttaki dolaşım düzelir, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski azalır, yürürken yorulma ve tıkanma daha az görülür.

3-9 ay sonra, öksürük, kısa aralıklarla nefes alıp verme ve wheezing yani hırıltılı ya da ıslık sesli soluk alıp verme gibi solunum yolu problemleri düzelir, akciğer fonksiyonları yüzde 5-10 oranında artar.

12 ay sonra, koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya azalır.

12-36 ay sonra, mesane kanseri riski yüzde 50 azalır.