Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyenti Kocabıyık

Sıcakların 40 dereceyi aştığı bu bunaltıcı günlerde sıcak havanın kalp ritmini olumsuz etkilediğini söyleyen uzmanlar özellikle kalp hastalarının kendilerine dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Yaz aylarında artan sıcaklıkların pek çok hastalığın tetiklenmesine yol açtığını söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur “Kalbin çalışmasını da olumsuz etkileyen aşırı sıcaklar, kalp ritmini bozarak bazen hayati risklerinin oluşmasına da yol açabiliyor” dedi.

İnsan kalp hızının istirahat hâlinde dakikada 60-100 atım arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Batur, alt limit olan 50 atımın da normal sınırlar içerisinde kabul edildiğini ifade ederek, “Kalp hızının bu sınırları aşması veya atım düzeninin normal seyrinin dışına çıkması durumunda kalp ritim bozukluğundan söz edilir” dedi. Nabzı yavaş olanların zaman zaman baş dönmesi, hâlsizlik veya baygınlık hissedebileceğini, hızlı olanların da göğsünde kuş kanadı çırpması, bazen kalp göğsünden çıkacakmış hissi yaşayabileceğini belirten Prof. Dr. Batur “Kalbin atımında düzensizlik yaşayanlar, ‘kalbim ağzıma gelecek’ ya da ‘kalbim duracakmış gibi’ ifadeler kullanırlar. Bu durum, bazen insanların ölecekmiş hissi yaşamasına yol açar ve sıklıkla panikatak geçirmelerine sebep olabilir” diye konuştu.

Ritim problemlerine bağlı emboli olarak tanımlanan pıhtı oluşumunun değişik organlara atmasına bağlı olarak görme kaybı, felç, organ veya el ve ayaklarda kangrene neden olabileceğine değinen Prof. Dr. Batur “Yine bir kısım ritim sorunları tamamen insanın şuurunu kaybetmesine yol açabilir ve bu durum bayılmayla daha da önemlisi ani ölümle sonuçlanabilir” dedi.

HER ÇARPINTI KALPTEN OLMAYABİLİR

Ritim problemlerine kalpten bağımsız hastalıkların veya kalbi ilgilendiren hastalıkların yol açabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Batur “Kalpten bağımsız olan hastalıklar arasında enfeksiyon veya ateş, kansızlık, ilaç sebebiyle kalp ritmi bozukluğu, kafein içeren içeceklere bağlı rahatsızlıklar, stres, panikatak, tiroit veya hormon bozuklukları yer alır” dedi.

PİL HAYAT KURTARIYOR

Kalp ritim bozukluklarının tedavi edilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Batur, tedavinin üç aşaması olduğunu kaydederek “İlk aşamada ritim bozukluğunun sebebi ortaya konmalı, yapılabiliyorsa tedavi edilmelidir. İkinci aşamada ritim bozukluklarına yönelik ilaçlarla bu bozukluklar baskılanır, ortadan kaldırılır. Üçüncü aşama direkt olarak kalbin uyarı ve ileti sistem bozukluklarına karşı yapılan tedavilerdir. Kalp hızı çok yavaşsa bazen kalp pili kullanılır. Yine hastayı ani ölüme yol açabilecek kalp ritim problemlerinden korumak amacıyla şok özelliği olan kalp pilleri kullanılır” diye konuştu.

RİTMİ BOZUK OLAN KAHVE İÇMESİN

Ritim bozukluklarından korunmak, bu problemlere sebep olabilecek dış faktörleri ortadan kaldırmak için basit ama etkili tedbirlerin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Batur, “Çarpıntı şikâyeti olan kişinin kahve içmesi doğru değil. Enerji içeceklerinin yanı sıra solunum yolu hastalıklarında ve kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların ciddi kalp ritim problemlerine yol açabilir” dedi.