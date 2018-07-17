Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeterli ve dengeli beslenme durumunda haftada 2-3 defa dondurma tüketilebileceğini belirten uzmanlara göre, 2 top light dondurma 1 porsiyon meyveye denk geliyor. Dondurmaya eklenen çikolata ve karamel sos, fındık ve fıstık kalorisini artırıyor. Dondurmanın içeriğinde; protein, yağ ve karbonhidratın yanı sıra A, B, C, D, E vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller bulunduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, “1 külah dondurma 20 kalori, 100 gram sütlü dondurma yaklaşık 190 kalori içerir. Normal bir külah ise yaklaşık 20 kaloridir. Üzerine karamel veya çikolata sos, krema, fındık ya da fıstık parçacıkları ekletmeniz masum görünen dondurmanızın kalorisini en az 75- 100 kalori artıracaktır” uyarısında bulundu.