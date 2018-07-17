Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de yaşayan Hazan (33)-Ümmühan Özyılmaz (25) çifti kontrol için gittikleri hastanede bebeklerinin kalbinin delik olduğunu öğrendi. Elif’in kalbine anne karnında müdahale yapılamadı. Doğduğunda kalbinde 7 milimetre delik bulunan Elif bebek büyüdükçe kalbindeki delik de büyüdü. Delik büyüdükçe kalp işlevini yerine getirememeye başladı. Bunun üzerine doktorlar deliğin kapatılması gerektiğini fakat bebeğin yaşının çok küçük olduğu için kalp ameliyatı yapılamayacağını ancak kalbe giden damarlardan birinin yarısının kapatılması durumunda bebek 2 yaşına gelinceye kadar kalbin yeteceğini bildirdi. Yapılan ameliyatla Elif bebeğin kalbine giden damarlardan birinin yarısı kapatıldı fakat bu defa da solunum yetmezliği problemi ortaya çıktı. Kendi kendine nefes alamayan minik Elif’in, boğazı delinerek solunum cihazına bağlandı. Hayatını cihaza bağlı olarak sürdürmek zorunda kalan Elif bebeğin annesi Ümmühan Özyılmaz, eşinin asgari ücretle çalıştığını belirterek “Elif, makineye bağlı olduğu için dışarı çıkamıyoruz. Sık sık enfeksiyon kapıyor ve ambulansla hastaneye götürmek zorunda kalıyoruz. Yardıma ihtiyacımız var” dedi.