Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıkgöz ve Norveç ultra maratonuna birlikte katıldığı TEAM1’in antrenörü Utkuer Yaşar, hiç durmadan 34 saat koşarak önemli bir başarıya imza attılar. 13-15 Temmuz tarihlerinde koşulan yarış Norveç’in Lyngen Alps bölgesinde başlayarak , Tromso şehrinde sona erdi. İkili takımlar hâlinde koşulan yarışta yarışmacılar yollarını GPS takip sistemi ile buldu. Yarış yolu üzerindeki kurulu kontrol noktalarında bütün yarışmacılar sağlık kontrolünden geçti. Açıkgöz ve Yaşar, daha sonra Bolivya, Mozambik ve Avustralya ultra maratonlarına katılacak.