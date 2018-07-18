Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2014'te hayatını kaybeden Özbekistanlı tanınmış hekim Aidin Salih'in öğrencisi Doğal Sağlık Danışmanı Hatice Misge, sağlıklı yaşamda beslenmenin önemine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce geçirdiği hastalık dolayısıyla tanıştığı Salih'in vefatının ardından çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yaptığı işin doktorluk olmadığını belirten Misge, sağlıklı yaşam konusunda bireylere danışmanlık hizmeti verdiklerini aktardı.

Hatice Misge, "Bugün bazı kronik hastalıkların tıpta çözümü yok. Hastalar hayat boyu ilaç kullanmakta. Hastalıkla beslenme arasında bir bağlantı kurulmuyordu. Biz de bu işin beslenme tarafını ele alıyoruz." diye konuştu.

"Beslenmeyi düzelttikçe, insanlar kronik hastalıklardan uzaklaşıyor"

Uzun yıllar hocası Aidin Salih ile beslenmenin sağlık açısından önemini anlatmaya çalıştıklarına işaret eden Misge, şunları kaydetti:

"Ama böyle bir ilgi genel anlayış içinde olmadığı için insanlar o bağlantıyı kurmakta zorluk yaşıyordu. Yavuz Dizdar ve Canan Karatay gibi hekimlerin bu konularda açıklama yapması işimizi çok kolaylaştırdı. Bizim söylediğimiz bilgilerin bilimselliği görülmeye başlandı. Biz doğru beslenme nasıl olur onu anlatıyoruz. Beslenmeyi düzelttikçe, insanlar kronik hastalıklardan yavaş yavaş uzaklaşıyor."

"Raf ömrünü uzatabilmek için çeşitli katkı maddeleri var"

Hatice Misge, "Günde 2 öğünden fazla yemek yememek sağlık açısından önemli. Şunu fikir olarak zihnimize yerleştirebilirsek, midemizi doldurmak için değil, sağlıklı ve yetecek kadar yemeliyiz." dedi.

Katkı maddeli ürünlerin insan sağlığı açısından zararlarına değinen Misge, bugün birçok gencin yalnızca hazır ambalajlı gıdalarla beslendiğini ancak bunlarla sağlıklı yaşamanın mümkün olmadığını, çünkü bu ürünlere raf ömrünün uzatılabilmesi için çeşitli katkı maddeleri eklendiğini dile getirdi.