Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Karaciğer vücudumuzun en önemli organlarından biridir. Çalışmadığında, yüzlerce hayatî fonksiyonumuz sona erer. Bu da ölüm demektir. Karaciğerimiz yediğimiz, içtiğimiz, vücudumuza sürdüğümüzü her türlü maddeyi ayrıştırarak faydalıları depo eder, zararlı olanları vücuttan uzaklaştırır… Vücudumuza yabancı proteinler saldırdığı zaman bunu tolere eder… Protein imal eder… Yağ, şeker, protein ve vitaminleri depolar… Enerji depo eder… Zararlı maddeleri arındırır… Sadece bunlar bile onsuz yapamayacağımızı göstermeye yeter.

Bu kadar çok işi yapan ve sürekli olarak dışarıdan gelen olumsuz etkilere maruz kalan karaciğer, zaman içinde yorulur. Hepatit adını verdiğimiz karaciğer iltihabı, karaciğer yağlanması ya da siroza kadar giden durumlarla karşılaşılır. Karaciğerin yenilenmesinde sağlıklı beslenme son derece önemlidir. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiler. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, 28 Temmuz Dünya Hepatit günü öncesinde karaciğer sağlığını koruyan besinleri anlattı…

Çiğ sarımsak toksinleri atar

En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde oldukça önemlidir. Karaciğer enzimlerini harekete geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Antioksidan, allicin ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek olur. Çiğ tüketilmelidir.

Hem üzümünü hem çekirdeğini yiyin

Sağlıklı bir karaciğer için vazgeçilmez bir diğer besin de üzümdür. Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği karaciğer için önemlidir. Yapılan pek çok araştırma üzüm çekirdeğinin karaciğer hasarları üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir. Vücudu toksinlerden arındırma gibi hayatî bir görevi olan karaciğerin de kendi kendini

temizlemesi için üzümün mutlaka beslenme planında yer alması gerekir.

Yağlanmaya karşı Avokado

Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak bilinen avokado, özellikle içerdiği omega 6 ile karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur. Avokado genellikle salatalarda ya da limon sıkılarak direkt tüketilebilir. Günde bir taneden fazla da tüketilmemesi önerilir. Vücuda sağlıklı yağ sağlayan aynı zamanda da biriken zararlı yağ asitlerini yok eden avokado karaciğer yağlanmasına karşı önemli bir besindir.

Brüksel lahanası ile toksin temizliği

Karaciğerin temizlenmesi için etkili besinlerden biri Brüksel lahanasıdır. Brüksel lahanası, karaciğeri yeniler ve zararlı olan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Sülfür içeren bileşikler içeriği ile karaciğeri hasardan korurlar ve aşırı hormon ve toksinleri dışarı atma fonksiyonlarını desteklerler.

Hindibadan gelen şifa

Hindiba yaprakları: karaciğer dostudur ve karaciğeri koruyucu etkisi vardır. Salata içinde ya da çayı yapılarak tüketilebilir. Vitamin yönünden zengin hindiba; sodyum, potasyum ve kalsiyum içerir. Karaciğerde meydana gelebilecek problemler üzerinde etkilidir ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyici etkileri vardır. Ayrıca sindirimi de kolaylaştırır. Sağlıklı bir karaciğer ve karaciğer hastalıklarının önlenmesi için mutlaka tüketilmelidir.

AŞIRI YAĞDAN UZAK DURUN

Karaciğer sağlığı için tüketilmesi gereken besinler kadar uzak durulması ya da dikkatli tüketilmesi gereken besinler de bulunuyor. Aşırı yağlı et grupları, alkollü içecekler, sucuk, salam, sosis ve pastırma gibi şarküteri ürünleri, yağda kızartılmış yiyecekler, et suyu, tahin, kakaolu gıdalar ve yağlı sosların karaciğeri yorabileceği unutulmamalıdır. Karaciğer sağlığı için günde mutlaka 2-3 litre su içilmesi gerekir. İçtiğiniz suyun içerisine az miktarda zerdeçal atabilirsiniz. Karaciğer yağlanmasına karşı günlük 30 dakikalık yürüyüşler de ihmal edilmemelidir.