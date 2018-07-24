Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker Ankara



Bakanlık, yoğun bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi için buraların işleyiş süreçlerini takibe aldı. Buna göre; sağlık tesisi bünyesinde yönetim ve sağlık tesisinde bulunan yoğun bakım sorumluları ayda bir kez, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından illerde bulunan sağlık tesisleri yoğun bakım sorumluları ise yılda en az dört defa değerlendirme toplantısı yapacak. Bu toplantılarda yapılan değerlendirmelere göre ihtiyaç duyulması hâlinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulacak uzman ekiplerce habersiz denetimler gerçekleştirilecek.



UZUN SÜRELİ YATIŞLAR MERCEK ALTINDA

Yöneticiler tarafından yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısı, hemşire sayısı, yatan hasta sayısı, taburcu edilme şekli gibi istatistiki veriler takip edilecek. Ayrıca, hastaların tedavi dışı yatışları ve uzun süre yatış sebepleri tespit etmek için 3. seviye yoğun bakımlarda hastaların ortalama yatış süreleri ile en uzun ve en kısa yatış sürelerinin takibi yapılacak. Ameliyat sonrası takip için “ara bakım üniteleri” oluşturulacak.

Yoğun bakım yatak ihtiyacının karşılanabilmesi için yoğun bakımda tedavi gören hastaların en uygun zamanda servise çıkarılması ve tedavi maliyetlerinin azaltılması için yoğun bakım hastaları için “Öncelikli Yatış Sistemi” oluşturulacak. Yoğun bakım tedavisi sırasında hastada oluşabilecek komplikasyonları önlemek, tedaviye yardımcı olmak ve hastanın yoğun bakım kalış süresini kısaltmak için hastaların tedavi sürecine fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinin aktif katılımı sağlanacak. İhtiyacı bulunan hastaların yoğun bakım takibi sırasında ve sonrasındaki süreçlerde tedavi planlaması bu kliniklerle birlikte yapılacak.