Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim adamları tarafından “olağanüstü bir başarı” olarak nitelendirilen ilaç, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) de onayını aldı. İlacın, karaciğerde yıllarca uykuda kalabilen ve defalarca atak yapan plazmodyum vivaks parazitini tek dozda, dönüşü olmamak üzere saklandığı yerden söküp attığı belirtildi. Tekrarlayan sıtma için hâlihazırda kullanılan ilacının, çoğunlukla 14 gün boyunca alınması gerekli. Uzmanlar, tedavide birkaç gün içinde kendilerini iyi hisseden hastaların süreyi tamamlamadığına dikkati çekti. İlacın dünyanın diğer bölgelerinde de kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin çalışmalar yürütülecek.