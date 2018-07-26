Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazın göz kuruluğunun en önemli sebeplerinden biri de yoğun klima kullanımı. Klima, gözyaşının normalden daha fazla buharlaşmasına, bunun sonucunda da gözlerde kuruluk, yanma, batma, kaşıntı ve bulanık görme gibi problemlere yol açabiliyor. Bu durumla karşılaşmamak için klimalı ortamda havayı nemlendiren cihazlardan faydalanmak gerektiğini belirten Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt “Eğer şikâyetleriniz devam ediyorsa bir göz hekimine danışmak ve gerekirse suni gözyaşı damlaları kullanmak faydalı olacaktır” diyor.