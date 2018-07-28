Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllı cihazları kullanırken, uzun süre belli bir pozisyonda kalmanın, özellikle kas - iskelet sisteminde problemlere yol açtığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ümit Yalçın, “Özellikle gelişim çağındaki çocuklar risk altında. Çocuğun saatlerce başını eğerek ekrana bakması boyun omurlarında çok ciddi bir yük artışına yol açarak boyun fıtığını tetikliyor. Aynı şekilde öne eğilerek uzun süre oturulduğu için bel fıtığı da sıklıkla ortaya çıkıyor. Bir diğer problem ise uzun süre aynı pozisyonda kalındığı için hep aynı grup kasların çalışması ve yorulması. Hareketsiz kalan ve çalışmayan diğer kas grupları ise tembelleşerek, kas kısalığına sebep oluyor” dedi.



ERKEN YAŞTA ORTAYA ÇIKIYOR

Bel, boyun fıtığı, kamburluk, kireçlenmeye bağlı kas ve eklem ağrıları gibi hastalıkların, geçmiş dönemde 40’lı yaşlar itibarıyla görülmeye başlandığının altını çizen Yrd. Doç. Dr. Ümit Yalçın “Teknolojiye bağımlı bir toplum haline gelmemiz sonucu, kas - iskelet sistemi rahatsızlıklarını 18 yaş altındaki gençlerde de görüyoruz. Bunun yanında özellikle mesaj yazma ve klavye kullanma gibi faaliyetlerden dolayı, tekrarlayıcı parmak ve el bileği hareketleri neticesinde elde sinir sıkışması, parmaklarda kireçlenme gibi rahatsızlıklara da son yıllarda çok erken yaşlarda ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Ümit Yalçın boyun ve omurgayı korumak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

20 dakikada bir oturma şeklini değiştirin, arada bir ayağa kalkın, cihazları göz hizasına getirerek boynunmuzu eğmeden kullanın.