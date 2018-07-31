Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Çevrenizdeki hangi anne babaya sorsanız “çocuğumu çok sağlıklı besliyorum” der. Hamburger, cips, gazlı içecekleri çok vermiyorsa, sağlık açısından tehlike olmadığını düşünür. Peki çocuk beslenmesindeki tehlike sadece fast food ürünlerle mi sınırlı? İçerikle yüzünden bağımlılık oluşturan, hormonları bozan ve obeziteye zemin hazırlayan, lezzet katması için Çin tuzu eklenen, aroma vericilerle tatlandırılmış, genetiği değiştirilmiş yiyecekler zararlı değil mi? Sakınılması gereken yiyecekler hangileri? Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Ece Çaparoğlu çocuklardan uzak tutmamız gereken besinleri ve sağlık üzerine etkilerini anlattı…



HAMBURGER KLASİĞİ

Fast food denince ilk akla gelen hamburgerin, obezitenin en önemli sebeplerinden biri olduğunu biliyoruz. Yanında tüketilen gazlı içecek ve patates kızartması da obezite gelişimine katkıda bulunuyor. Obeziteye etkisinin yanında hamburger köftelerine eklenen ve etlerin uzun süre sağlam kalmasını sağlayan koruyucu maddeler de sağlık açısından zararlıdır. Bu sebeple çocuklarımıza “ödül olarak” hamburger yedirmemek gerekir.



YÜKSEK ISIDA PİŞİRİLEN PATATES KIZARTMASI

Patates kızartmaları, yüksek sıcaklıktaki yağlarda piştiği için içerisinde “akrilamid” adı verilen bir madde oluşuyor. Özellikle gelişim çağındaki çocukların ve hamilelerin bu maddeye sürekli maruz kalması anne karnındaki bebek ve çocuklar için sağlık riski oluşturuyor. Ayrıca glisemik indeksi yüksek olan ve çoğunlukla bayat yağlarla kızartılan patates uzak durmamız gereken yiyecekler arasındadır.



SANDVİÇ SOSİSLİ OLMASIN

Bir taraftan sosisli sandviçin ekmeğindeki beyaz un, kan şekerini yükseltirken, diğer taraftan da nitrat içeren sosis yüzünden, kanser riskinin artması, sosisli sandviçi az yenilmesi gereken yiyecekler listesine koyuyor.



İŞLENMİŞ ETLER

Nitrat içeriği yüksek olan işlenmiş etlerin kanser yapma riski artıyor. Tütsülenmiş etlerin fazla tüketildiği Uzak Doğu ülkelerinde mide ve özofagus kanserlerine yakalanma yüzdesi oldukça yüksek. Bu sebeple çocuklara salam, sosis, sucuk, somon gibi işlemiş etlerinin tüketiminin kısıtlanması iyi olur.

MİKRODALGADA PATLATILMIŞ MISIRDAN GELEN TEHLİKE

Özellikle çocukların çok sevdiği mısırların, günümüzde GDO’lu olma ihtimali yüksek. Buna ek olarak mısırın mikrodalgada patlatılması paketlerinde bulunan zararlı koruyucu maddelerin mısıra geçmesine yol açıyor.



CİPS BAĞIMLILIK YAPIYOR

Cipslerin çocuk beslenmesinde kesinlikle yeri yoktur. İçerdiği Çin tuzunun verdiği lezzet sebebiyle kişi yedikçe yer. Patates kızartmasındaki “akrilamid” maddesi cisplerde de mevcuttur. Bu yönüyle kanser, obezite ve diyabet gibi birçok hastalığa yakalanma riski yüksektir.

YUMUŞAK ŞEKERLER SORU İŞARETİ

Yumuşak şekerler, glikoz içermesinin yanı sıra hayvansal içerikleri sebebiyle de soru işareti uyandırmaktadır. Bu ürünler büyükbaş hayvanların etten sıyrılmış kemikli

kısımlarının kaynatılması yoluyla üretilmektedir. Merdiven altı üretimlerde içerisinde tam olarak ne olduğu belli olmayan bu ürünlerden çocukları özellikle uzak tutmak gerekir. Ayrıca markalı olmayan ürünlerin içerisindeki gıda boyaları da sağlığa zararlıdır.

TAVUK NUGGET SAĞLIKLI MI?

Nuggetı ısırdığınızda eğer lif lif ayrılıyorsa bir parça şanslısınız demektedir. Bu durum yediğiniz nugget’ın göğüsten yapılmış olma ihtimalini gösterir. Genellikle, tavuğun hangi kısımları ve içerisine ne katıldığı belli olmayan yumuşak bir püreden oluşur. Saatlerce ateşte kalan yağın içine atılarak kızartılması da çocukların çok sevdiği

nugget’ın sağlıksız olmasının önemli bir sebebidir.