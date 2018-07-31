Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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"Fazla kilonuz varsa karaciğerinizi kontrol ettirin" Memorial Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Hakan Bozkaya kalp damar sistemini ve beyin damarlarını tehdit eden karaciğer yağlanmasının, çoğunlukla iyi huylu olsa da tedavi edilmediğinde siroz, karaciğer yetersizliği ve karaciğer kanserine neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Bozkaya “Korunmak için günde 30 dakika tempolu yürüyüş yapılmalıdır. Ağırlıklı egzersizle beraber kas egzersizleri de yapılabilir. Özellikle Akdeniz tipi diyet tercih edilmelidir. Tekli doymamış yağ asitleri içeren zeytinyağı, balık ve sebze tüketilmelidir. Yağdan, rafine şekerden ve unlu mamullerden kaçınılmalıdır. Karaciğer için en faydalı besinlerin arasında kahve gelmektedir. Günlük kahve tüketimi karaciğer yağlanmasının yanında karaciğer kanserine bile iyi gelir. Kamuoyunda karaciğer yağlanmasına iyi geldiği bilinen enginar ve deve dikeni kahve kadar etkili sonuçlar vermez" dedi.