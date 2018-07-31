Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çürüyen dişlerin ağız sağlığımızı olduğu kadar, diğer organlarımızı da etkilediğini söyleyen Diş Hekimi Çağdaş Kışlaoğlu “Dişteki çürüğün ve bunun sonucunda oluşan iltihabın en önemli belirtisi ağız kokusudur. Ağız içindeki tedavi edilmeyen iltihap kalp krizine yol açabilir” dedi.

Bu konudaki araştırmaların diş eti hastalıkları bulunanlarda koroner damar hastalıklarına daha sık rastlanıyor. Ayrıca diş eti hastalığı olan diyabetli bireylerde kan şekerinde kontrol zorlaşmaktadır. Önemsenmeyen diş çürükleri bunların dışında ciddi hastalıklara sebep olurken yaydığı bakteriler birçok enfeksiyona yol açıyor. Oluşan enfeksiyon, kalp damar hastalıkları, inme, felç, premetüre ve düşük kilo ağırlıklı bebekler, üst solunum yolu enfeksiyonları, diyabet, obezite, böbrek hastalıkları, ve ağız kanserine zemin hazırlıyor” dedi.